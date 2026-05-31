ترامب: تعيين السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سورية والعراق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية، توماس باراك، مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى العراق أيضًا، لمواصلة مهامه الدبلوماسية بالمنطقة وبحث ملفات سياسية وتفاهمات محتملة بدعم كامل من وزارة الخارجية.

وفي شباط/ فبراير، التقى نوري المالكي، اذلي كان حينها المرشح الأبرز لتولي رئاسة الحكومة في العراق، الموفد الأميركي، باراك، بعد رفضه سحب ترشيحه، رغم تهديد الولايات المتحدة بقطع الدعم عن العراق في حال عودته للسلطة.

وزار باراك، الموفد الأميركي إلى سورية وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، العراق مرارا، خلال الأشهر الماضية، للقاء كبار المسؤولين.

وعارضت واشنطن ترشيح الكتلة الشيعية التي تعد الأكبر، المالكي لرئاسة الحكومة، ووصل الأمر بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التهديد بقطع أي مساعدة عن العراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة.

كما زار باراك باراك سورية، العديد من المرات خلال الأشهر الماضية، حيث التقى بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، لبحث ملفّات عديدة، من بينها تفاهمات مُحتملة بين دمشق وتل أبيب.