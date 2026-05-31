قتيل بجريمة إطلاق نار في الرملة

قُتل رجل في الأربعين من عمره جراء جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الرملة، وأعلنت طواقم الإسعاف وفاته بموقع الحدث، فيما رجحت الشرطة استنادًا للتحقيقات الأولية، وجود دافع ثأر دموي، من دون أن تُعلن اعتقال أي مشتبه بهم.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 9:02، مساءً عن إصابة رجل في حدث عنف في الرملة".

وأفاد المسعفون بأن "الرجل الذي يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، كان فاقدًا للوعي، وتم إعلان وفاته في مكان الحدث".

من موقع جريمة إطلاق النار في الرملة، والتي أسفرت عن مقتل شخص عُثر على جثّته.



وذكر أحد أفراد الطاقم: "وصلنا إلى الرجل المصاب وكان فاقدًا للوعي من دون نبض ولا تنفُّس، وقد أجرينا له الفحوصات الطبية، ولكن للأسف لم تكن هناك أي علامات على الحياة، واضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

وقالت الشرطة في بيان، إنّها "فتحت تحقيقًا في جريمة قتل ارتُكبت في الرملة، بعد العثور على رجل مصاب بجروح خطيرة، وأعلن المسعفون وفاته في مكان الحدث".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدافع وراء الجريمة على الأرجح، هو ثأر دموي مستمرّ".

وذكرت أن "قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع خبراء الأدلة الجنائية، تعمل في موقع الحدث لجمع الأدلة، بالإضافة إلى البحث عن المشتبه بهم"، من دون اعتقال أيٍّ منهم.

112 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 112 قتيلة وقتيلا، وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار، وجرائم العنف المنظّم.

وتشهد البلدات العربية موجة متواصلة من جرائم القتل وإطلاق النار، وسط تأكيدات متكررة من قبل الأهالي، بأن الشرطة الإسرائيلية مقصّرة، ومتواطئة في بعض الأحيان في مواجهة الجريمة المنظمة، رغم تزايد أعداد الضحايا، وتكرار هذه الجرائم، بشكل شبه يومي.

وتُظهر المعطيات أن معظم ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام، قد قُتلوا نتيجة إطلاق النار، في ظل استمرار حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية، وغياب خطوات فعّالة للحد من تفشي العنف والجريمة.