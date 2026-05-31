عملية دهس جنوب بيت لحم: استشهاد شاب وإصابة 3 مستوطنين

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأحد، بادّعاء تنفيذه عملية دهس عند مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم بين القدس والخليل، في الضفة الغربية المحتلة، أصيب خلالها 3 مستوطنين، وُصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء الأحد، وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة (31 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق "عتصيون"، جنوب بيت لحم.

الشهيد أمجد النتشة

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب النتشة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في منطقة المفترق.

وقبل التأكيد الرسميّ من قبل جيش الاحتلال عن استشهاد المنفّذ، أشارت تقارير إسرائيلية إلى استشهاد منفّذ عملية الدهس قرب "غوش عتصيون"، مضيفة أنه شاب من الخليل ويبلغ من العمر 30 عاما.

وأعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية، التي وصلت إلى موقع عملية الدهس، أن مستوطنتين قد أُصيبتا بجراح خطيرة ومتوسطة، وذلك خلافا لإعلانها في البداية، بإصابة 4 مستوطنين؛ غير أن جيش الاحتلال ذكر في بيانه، أن 3 مستوطنين قد أُصيبوا بالعملية.

فيديو آخر من موقع عملية الدهس المزعومة قرب "غوش عتصيون"، والتي استشهد شاب بادّعاء تنفيذها.



وقبل ذلك، ذكر طاقم طبي وصل إلى موقع عملية الدهس، أنه "بشأن المستجدات بشأن الدهس عند تقاطع ’غوش عتصيون’، يتلقى 4 مصابين العلاج في الموقع، اثنان منهم في حالة خطيرة واثنان في حالة طفيفة، وتم تحييد المهاجم".

وقال طاقم طبيّ آخر، إنّه " عند الساعة 8:09 مساءً، ورد بلاغ... يفيد بدهس سيارة لعدد من المشاة عند تقاطع ’غوش عتصيون’ باتجاه ’كريات أربع’.

من موقع عملية الدهس المزعومة قرب "غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة.



وأشار إلى أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي في الموقع لأربعة مصابين، من بينهم: اثنان في حالة خطيرة، وواعيان".

وذكرت التقارير الأولية، أن منفذ العملية، دهس عددا من المستوطنين، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه و"تحيّده" في المكان، فيما هرعت طواقم الإسعاف وقوات الاحتلال إلى موقع العملية.

4 مصابين بعملية دهس مزعومة قرب "غوش عتصيون" جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اثنان بحالة خطيرة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان مقتضب أنه تلقى بلاغا عن عملية دهس عند مفترق "غوش عتصيون"، مشيرا إلى أن تفاصيل الحدث، لا تزال قيد الفحص.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، تسببت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية باستشهاد أكثر من ألف و164 شخص، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.