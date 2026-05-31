نتنياهو يعيّن شموئيل بن عزرا رئيسا لمجلس الأمن القومي بمكتب رئيس الحكومة

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين شموئيل بن عزرا رئيسًا لمجلس الأمن القومي ومستشارًا لشؤون الأمن القومي، معتمدًا على خلفيته المهنية في جهاز الشاباك وإدارته لتطوير صاروخ "حيتس 3"، بهدف تعزيز التنسيق الأمني والتكنولوجي.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعيين شموئيل بن عزرا، رئيسا لمجلس الأمن القومي بمكتب رئيس الحكومة، ومستشارًا له، لشؤون الأمن القومي.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مساء اليوم، وأشار إلى أن "شموئيل بن عزرا يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في مجال حماية أمن الدولة، وقد ترأس مشروع تطوير صاروخ ’حيتس 3’ الاعتراضي، الحائز على جائزة الأمن الإسرائيلية".

وذكر البيان أن بن عزرا "عمل في آخر منصب شغله في جهاز الأمن العام (الشاباك)، لمدة أربع سنوات رئيسًا لقسم العمليات والتكنولوجيا السيبرانية، برتبة تعادل رتبة لواء".

وأضاف أنه "يحمل شهادة بكالوريوس في الفيزياء التطبيقية، وشهادة ماجستير في الفيزياء التطبيقية، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة ماجستير في العلوم السياسية تخصص الأمن القومي؛ وهو خريج كلية الأمن القومي".

وقال البيان الحكومي، إنّ "بن عزرا يتمتع بفكر رائد، ومعرفة عميقة بعالم الأمن والتكنولوجيا، ويمتلك سنواتٍ عديدة من الخبرة في العمل مع مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، وحول العالم".

ولفت إلى أنه "سيساعد رئيس الحكومة في تعزيز الأمن والقوة السياسية والاقتصادية لدولة إسرائيل، ودفعها نحو مكانةٍ رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم".