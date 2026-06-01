إيران تقول إنها علّقت المباحثات مع واشنطن جرّاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان

أوقف فريق التفاوض الإيراني رسائله مع واشنطن، احتجاجا على الهجمات على لبنان، مشترطا وقفا شاملا للعمليات العسكرية بغزة ولبنان لاستئناف المحادثات، وسط تهديدات إستراتيجية من طهران وجبهة المقاومة بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب بالكامل لمعاقبة إسرائيل.

أوقفت طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم"، نقلا عن مصادر، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "تسنيم" الإيرانية عن قرار اتخذه فريق التفاوض الإيراني، بوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الوسطاء، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت لبنان.

وأكدت المصادر أن المفاوضين الإيرانيين شددوا على موقفهم الثابت بعدم استئناف أي محادثات أو مفاوضات مستقبلا، حتى يتم تلبية كافة مطالب طهران، و"جبهة المقاومة بشكل كامل".

وشدد المفاوضون الإيرانيون على الأولوية القصوى والأكثر إلحاحا في الوقت الراهن، وهي ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة ولبنان.

وعلى الصعيد الإستراتيجي، لوّحت طهران بالتنسيق مع جبهة "المقاومة"، باتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة "لمعاقبة إسرائيل"، إذ هدّدت بإغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية، بالتوازي مع تفعيل جبهات مواجهة أخرى، وإشعال خطوط تصعيد جديدة، وفي مقدمتها مضيق باب المندب، مما ينذر بتحول الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وحذّرت إيران إسرائيل والولايات المتحدة من عواقب انتهاك وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان، وقالت القوات المسلحة إنه "لن نتسامح مع استمرار الجرائم الإسرائيلية في لبنان".

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مضيفا أن "انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة انتهاك له على جميع الجبهات"، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل "مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان، وفي أعقاب إيعاز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، للجيش، بشن هجمات على بيروت، في ما قالا إن ذلك "رد على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، والهجمات ضد بلداتنا ومواطنينا"؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عنهما، في وقت سابق، الإثنين.

وهددت إيران بالرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، الإثنين، إنه "ندرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.