117 قتيلا عربيا منذ مطلع العام: مقتل شابين في جريمة مزدوجة بيافة الناصرة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة يافة الناصرة عن مقتل شابين، لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 117 قتيلا وقتيلة.

قتل شابان، في العشرينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، ليل الخميس – الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشابين، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

من مكان جريمة القتل المزدوجة في بلدة يافة الناصرة التي راح ضحيتها شابان pic.twitter.com/0rj3MiJT5M — موقع عرب 48 (@arab48website) June 4, 2026

وقال اثنان من أفراد الطاقم الطبي، إن "المصابين كانا على الأرض وهما فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا إصابات خطيرة اخترقت جسديهما، وقد أجرينا لهما الفحوص الطبية لكن إصاباتهما كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة المزدوجة التي لم تتضح بعد، ولم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

صورة أخرى من مكان الجريمة المزدوجة

وفي مدينة طمرة بمنطقة الجليل، أصيب شاب (21 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

117 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

تواصل حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الارتفاع، إذ بلغت منذ مطلع العام وحتى اليوم 117 قتيلا وقتيلة، في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف التي تضرب البلدات العربية بشكل شبه يومي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار مباشر، ما يعكس اتساع رقعة العنف وتفاقم حالة انعدام الأمن الشخصي في العديد من البلدات.

ويأتي هذا التصاعد في وقت تتزايد فيه الانتقادات من جانب الأهالي حول غياب إجراءات رادعة وفعّالة للحد من انتشار الجريمة، وسط شعور متنامٍ بالعجز أمام استمرار هذه الظاهرة وتكرارها بوتيرة مرتفعة.