مستوطنون يغلقون شارعا ويمنعون مرور الفلسطينيين جنوب بيت لحم والاحتلال ينفذ اعتقالات

أغلق مستوطنون شارعا جنوب بيت لحم ومنعوا مرور المركبات الفلسطينية ورشقوها بالحجارة، وفي أعقاب ذلك دُهس أحدهم، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من الفلسطينيين وإحالتهم للتحقيق.

زعم الجيش الإسرائيلي ليل السبت – الأحد وقوع دهس قرب مستوطنة "إفرات" في "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وتحدثت تقارير عن مصاب بحالة طفيفة، وفي الأثناء كان مستوطنون قد أغلقوا الشارع وأعاقوا حركة وتنقل المركبات الفلسطينية.

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وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عشرات المستوطنين أغلقوا الشارع عند مستوطنة "إفرات"، ومنعوا المركبات الفلسطينية من المرور وأجبروا السائقين على الالتفاف والعودة.

ونقلت عن شهود في المكان، أن المستوطنين قاموا بإجراء فحص للمركبات والسائقين. وقال مصدر أمني إسرائيلي إن المستوطنين أقدموا أيضا على رشق المركبات الفلسطينية بالحجارة، وأثناء ذلك تعرض أحدهم للدهس.

وتواجدت قوات من الجيش في المكان، إلا أنها لم تعمل على تفريق أعمال الشغب التي نفذها المستوطنون ولم توقف أفعالهم، إذ قام جنود بالتحدث إليهم من دون أن يتم اعتقالهم؛ وفقا لإذاعة الجيش.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن عشرات المستوطنين تجمعوا في المنطقة، وأغلقوا الشارع أمام مركبات فلسطينية ورشقوها بالحجارة، وفي أعقاب ذلك دهست مركبة فلسطينية أحد المستوطنين.

وقال إنه اعتقل لاحقا سائق المركبة الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من "المشتبهين"، وجرى إحالتهم للتحقيق.