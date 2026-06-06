المغار: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة المغار عن مقتل شاب في العشرينيات من عمره، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 119 قتيلا وقتيلة.

قتل الشاب فريد مزلبط، في العشرينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار، مساء اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 17:31 حول جريمة عنف في المغار، وقد أقر طاقمها الطبي وفاة الشاب المصاب بعيارات نارية.

الضحية فريد مزلبط

وقال اثنان من أفراد الطاقم الطبي، إنه "رأينا مصابا فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده نتيجة إطلاق نار، إذ قدمنا له علاجات أولية متقدمة تضمنت عمليات إنعاش متواصلة لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

119 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

تواصل حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الارتفاع، إذ بلغت منذ مطلع العام وحتى اليوم 119 قتيلا وقتيلة، في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف التي تضرب البلدات العربية بشكل شبه يومي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار مباشر، ما يعكس اتساع رقعة العنف وتفاقم حالة انعدام الأمن الشخصي في العديد من البلدات.

ويأتي هذا التصاعد في وقت تتزايد فيه الانتقادات من جانب الأهالي حول غياب إجراءات رادعة وفعّالة للحد من انتشار الجريمة، وسط شعور متنامٍ بالعجز أمام استمرار هذه الظاهرة وتكرارها بوتيرة مرتفعة.