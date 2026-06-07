عملية إطلاق نار بكوخاف يائير: قتيل ومصابون بعدة مواقع ببلدات يهودية ومقتل منفذها من الطيبة

قُتل إسرائيليّ وأُصيب 6 آخرون بإطلاق نار نفّذه شخصان في أربعة مواقع بمنطقة "كوخاف يائير". وأعلن الجيش الإسرائيلي تحييد أحد المنفّذيْن ومطاردة الآخر، مصنّفًا الهجوم بأنه عملية بدافع قوميّ.

قُتل إسرائيلي وأُصيب 6 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد، بإطلاق نار في بلدات يهودية بمنطقة "كوخاف يائير"، جنوب الطيبة، فيما عملية نُفّذت في 4 مواقع مختلفة، فيما قُتل أحد منفّذيْها، وهو مواطن عربيّ من مدينة الطيبة، فيما أُلقي القبض على الآخر.

وصنّف الجيش الإسرائيلي، إطلاق النار على أنه عبارة عن "عملية بدافع قوميّ"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلقاء القبض على منفّذ، فيما تُجرى عملية مطاردة للقبض على آخرين.

وأكّد المدير العام لـ"نجمة داود الحمراء"، وقوع 6 إصابات في مواقع مختلفة، مشيرا إلى "مقتل شخص واحد، وإصابة شخص بحالة خطيرة، و4 إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة".

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "رئيس الحكومة يُقيّم الوضع، ويتابع عن كثب عملية إطلاق النار على خطّ التماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قواته توجّهت بالتنسيق مع قوات الأمن، مؤخرًا إلى ’تسور يتسحاق’، بعد ورود بلاغ عن عدة حوادث إطلاق نار في المنطقة".

وذكر أنه "تم تحييد (شخص) في موقع الحادث"، مضيفا أن "القوات، بالتعاون مع فرق طبية إضافية، باشرت عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة بحثا عن (منفذين) آخرين، وتقدم العلاج الطبي للجرحى".

كما أكد أن "تعزيزات إضافية تتجه إلى موقع الحادث".

وشدّدت رئيسة بلدية كوخاف يائير، على أنه يتوجب على "سكان المنطقة، عدم الخروج من منازلهم، بعد إطلاق النار".

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لمصدر أمني، بأن قوات الأمن تمكنت من "تحييد" مشتبه به في إطلاق النار بمنطقة "تسور يتسحاق"، مشيرة إلى أن هذا الشخص الذي تم القضاء عليه هو مواطن عربي، وكان يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص صفراء إسرائيلية، ليُعلَن لاحقا أن المنفذ الآخر قد قُتل كذلك.

وذكرت الإذاعة أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن اثنين، قد نفذا الهجوم، مسقلّين سيارة واحدة، وهناك شكوك بوجود آخرين.

وقبل أن تُقرّ وفاة المنفذين، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم "تحييد" أحد المنفذيْن في موقع الحادث، بينما "أُصيب الثاني على ما يبدو بنيران وتمكن من الفرار ،ولا يزال فارًّا حتى الآن". كما أكدت الإذاعة أنه تم ضبط السيارة التي كان يستقلها الشخصان، والتي تحمل لوحة ترخيص إسرائيليّة.

وعقب العملية، أعلنت بلدية كفار سابا عن تعزيز الاستعدادات الأمنية، شرقيّ المدينة، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية، تعمل بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين والشرطة".

وفي بيانها الأول، قالت الشرطة، إنها "تلقت بلاغًا حول حادثة إطلاق نار في محطة وقود بكوخاف يائير بالمركز، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، وتعمل قوات كبيرة من الشرطة في المكان على جمع الأدلة وإجراء عمليات تمشيط، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص".

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