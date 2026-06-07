نتنياهو: سنحتل قريبا 70% من قطاع غزة وسنردّ على حزب الله بما يتواءم مع استهداف بلداتنا

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرب السيطرة على 70% من غزة، متوعدا بالرد على حزب الله بحجم استهدافه للبلدات الشمالية. وأكد قتل وتصفية المئات بلبنان ومواصلة تضييق الخناق على حماس، مشيرا إلى استمرار العمليات على الجبهات كافة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحتل قريبا 70% من قطاع غزة، فيما أشار إلى أن الجيش سيتصرّف إزاء حزب الله، بما يتواءم مع استهداف الحزب بلدات شماليّ البلاد.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها في بداية اجتماع الحكومة، بحسب بيان مصوّر صدر عن مكتبه.

وذكر نتنياهو "نحن نحارب الإرهاب على جميع الجبهات؛ في الضفة الغربية، وعلى خطّ التماس، يحبط الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية مئات العمليات سنويًا، وللأسف ليس جميعها، وهذا الصباح، وصل (شخص) إلى كوخاف يائير، وتمكن للأسف، قبل القضاء عليه، من قتل إسرائيلي، وإصابة آخرين".

وأضاف قوات الشرطة "ألقت القبض على شخص ساعده".

وقال نتنياهو: "في قطاع غزة، نُضيّق الخناق على حماس من جميع الجهات، ونحن نسيطر حاليًا (نحتل) على أكثر من 60% من أراضي القطاع، وسنصل قريبًا إلى 70%".

وتابع: "لا نسمح لهم بالتسلّح، أو إلحاق الأذى بنا، ونقضي أيضًا على كبار قادتهم".

وفي ما يتعلق بلبنان، قال نتنياهو: "تمكنت القوات من القضاء على 350 (عنصرا) خلال الأسبوع الماضي وحده، وسيطرت على مرتفعات (الشقيف)، وعثرت هناك على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض".

وأضاف أمن جيش الاحتلال "بصدد استكمال القضاء على القرى المتاخمة لحدودنا؛ ونوجه لهم ضربات قوية، ونعلم أن حزب الله في حالة فرار".

وقال: "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا أو بلداتنا، وسنتصرف وفقا لذلك".