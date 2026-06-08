إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في كابول

أُصيب شاب بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة كابول مساء الإثنين، حيث نقل لمركز الجليل الطبي، وسط تصاعد مستمر لجرائم القتل، والتي بلغت حصيلتها مئة وواحدا وعشرين قتيلا.

أُصيب شاب بجراح خطيرة، بجريمة إطلاق نار، ارتُكبت في كابول، مساء الإثنين.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه تلقّى بلاغا "عند الساعة 8:35 مساءً، يفيد يإصابة شخص جراء حدث عنف في كابول".

وذكر أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي، لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وينقلونه إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، إذ وُصفت حالته بالخطيرة، نتيجة إصابات نافذة (اخترقت جسده)".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إن "المصاب كان واعيًا، ويعاني من إصابات نافذة بالغة في جسده".

وأضاف: "وقد قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة، ونقلناه في وحدة العناية المركزة إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالخطيرة والمستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة، وغياب أيّ ردع.

وتتصاعد وتيرة جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي بشكل غير مسبوق، وقد أسفرت عن 121 قتيلا وقتيلة، كان آخرهم شابان من أم الفحم والمشيرفة، وقد قُتلا في جريمتين منفصلتين ارتُكبتا الليلة الماضية.