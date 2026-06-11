نتنياهو: إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم مع إيران... ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم

أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، مشدداعلى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتفكيك تخصيب اليورانيوم الإيراني، عقب إعلان الأخير التوصل لتسوية توقّع قريبا بأوروبا.

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يُتوقَّع التوصّل إليها بين إيران وواشنطن، مشدّدا على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم، وإخراج المخصّب منه من إيران.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الخميس، وبعد إعلان ترامب التوصل لتسوية مع إيران، وأن توقيع الاتفاق ربما يكون في الأيام المقبلة في أوروبا.

وقال مكتب نتنياهو إن "الرئيس ترامب تحدث مساء اليوم (الخميس) مع رئيس الحكومة نتنياهو، بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران، للانخراط في مفاوضات".

وأضاف البيان أن "إسرائيل ليست طرفًا في مذكرة التفاهم".

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، "فقد أعرب رئيس الحكومة عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات، إزالة المواد المخصّبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحدّ من إنتاج الصواريخ، وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة".

هذا، وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبيل انتصاف ليل الخميس، التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران، مضيفا أن "التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا" بحضور نائبه جي دي فانس، وقال إنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر إيرانية، قولها إنه "نظرا لقبول أميركا بنص إيران المقترح فإن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئات العليا للنظام مرتفعة".

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلانه إلغاء الضربات على إيران الليلة، مؤكدا الموافقة على المناقشات والبنود النهائية من قبل "جميع الأطراف المعنية"، وأنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق قريبا، في حين سيظل الحصار البحري قائما بالكامل، حتى إتمام هذه الصفقة، ولافتا إلى أن المناقشات مع إيران رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وحظيت بالموافقة.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن تل أبيب لم يكن لديها أي علم بشأن "الاختراقة" في الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ونقلت عن مسؤول وصفته بالرفيع قوله إنه "ليس لدينا علم بالتوصل إلى اتفاق".