بعد أشهر من مقتل ابنهما: مقتل رجل وإصابة زوجته جراء انفجار مركبة قرب المشيرفة

أسفر انفجار مركبة قرب بلدة المشيرفة في وادي عارة عن مقتل رجل وإصابة زوجته بجراح طفيفة، وذلك بعد أشهر من مقتل ابنهما.

قتل رجل (51 عاما) وأصيبت زوجته بجراح وصفت بالطفيفة، في انفجار مركبة، يرجح أنه نجم عن زرع عبوة ناسفة، على شارع 65 قرب بلدة المشيرفة في منطقة وادي عارة، مساء الجمعة.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية وزوجته فقدا ابنهما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب بحالة خطيرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

من مكان انفجار المركبة قرب بلدة المشيرفة في وادي عارة، الذي أسفر عن مقتل رجل وإصابة زوجته



التفاصيل: https://t.co/UXJYDWyAvd pic.twitter.com/RRkE5NdH9s — موقع عرب 48 (@arab48website) June 12, 2026

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إنه "تلقينا بلاغا حول انفجار مركبة، وقد وصلنا إلى المكان ورأينا المركبة وهي تشتعل بها النار وبجانبها مصابان، أحدهما رجل (51 عاما) بوعي غير كامل وعانى من إصابة خطيرة، ومصاب آخر بحالة طفيفة، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية ثم نقلناهما إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات انفجار المركبة الذي لم تتضح خلفيته بعد.

122 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 122 قتيلا وقتيلة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وغياب خطط حكومية جدية للتصدي للعنف المستشري في البلدات العربية، الأمر الذي يسهم في تفاقم الشعور بانعدام الأمن الشخصي وارتفاع عدد الضحايا عاما بعد عام.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، وسط انتقادات متواصلة لسياسات الشرطة الإسرائيلية وعجزها عن كبح الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل بوتيرة شبه يومية في المجتمع العربي.