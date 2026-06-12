نتنياهو: أنا وترامب "متفقان تماما" على ألّا تمتلك إيران أسلحة نووية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، توافقه التام مع الرئيس الأميركي، على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشددا في بيان جاء بالتزامن مع العمل على مسودة مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية على التزامه بمواصلة جهوده، لمنع طهران من تطوير قنابل "لتدمير إسرائيل".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "متفقان تماما" على ألّا تمتلك إيران أسلحة نووية.

جاء ذلك في بيان أصدره نتنياهو، اليوم، في ظلّ تقارير تفيد بأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، تمدّد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، على أن تُجرى خلالها مفاوضات بشأن الملف النوويّ؛ كما يتضمّن نص الاتفاق، إطارًا للتعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني المخصّب، إلا أن أيّ خطوات عملية تتعلق بالبرنامج النووي، ستعتمد على التوصل إلى اتفاق ثانٍ، أكثر تفصيلا بين الطرفين.

وقال نتنياهو في البيان: "طالما أنا رئيس لحكومة إسرائيل، فلَن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأضاف: "أنا والرئيس ترامب متفقان تمامًا على هذه المسألة".

وأشار نتنياهو إلى أنه كان "لأكثر من ثلاثين عامًا، في طليعة (السعي) الدولي، ضد البرنامج النووي الإيراني".

وزعم أنه "لولا ذلك، لكانت إيران قد امتلكت قنابل ذرية، لتدمير إسرائيل، منذ زمن بعيد".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "إيران تعمل على تدمير الدولة اليهودية، وأنا أكرّس حياتي لمنعها من ذلك"، مشدّدا بالقول: "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، لن يحدث ذلك".

وقال مكتب نتنياهو، أمس الخميس، إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يُتوقَّع التوصّل إليها بين إيران وواشنطن، مشدّدا على أن الرئيس الأميركي، ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم، و"إزالة" المخصّب منه.

وأعلن ترامب، قبيل انتصاف ليل الخميس، التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران، مضيفا أن "التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا" بحضور نائبه جي دي فانس، وقال إنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وجاءت تصريحات ترامب بشأن التسوية المرتقبة، بعد وقت وجيز من إعلانه إلغاء الضربات على إيران ليلة أمس، مؤكدا الموافقة على المناقشات والبنود النهائية من قبل "جميع الأطراف المعنية"، وأنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق قريبا، في حين سيظل الحصار البحري قائما بالكامل، حتى إتمام هذه الصفقة، ولافتا إلى أن المناقشات مع إيران رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وحظيت بالموافقة.

في المقابل، أوردت تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب لم يكن لديها أي علم بشأن "الاختراقة" في الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ونقلت عن مسؤول وصفته بالرفيع قوله إنه "ليس لدينا علم بالتوصل إلى اتفاق".