طمرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار داخل مطعم

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت داخل مطعم بمدينة طمرة عن إصابة شاب بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل، مساء السبت.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جناة اقتحموا مطعما وأطلقوا النار على صاحبه وهو من خارج المدينة، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة في منطقة الصدر.

طمرة: إصابة حرجة لشاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مطعم



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وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، وهو بحالة خطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة بعد بضع ساعات على تظاهرة احتجاجية نظمت بمدينة اللد ضد استفحال الجريمة والإتاوة وتنديدا بتقاعس وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

وتشهد طمرة تزايدا في جرائم إطلاق النار أسفرت عن قتلى وإصابات في الآونة الأخيرة، وقد نظمت أيضا احتجاجات فيها وأمام مركز الشرطة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤها في ردعها.