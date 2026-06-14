ترامب: يجب ألا تشن إسرائيل هجمات بلبنان وهجوم الضاحية أغضبني ولا مسؤولية لدى نتنياهو

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب توقيع اتفاق سلام مع إيران لتهدئة المنطقة، مطالباً إسرائيل بوقف هجماتها بلبنان لعدم إفساد الفرصة، فيما شدد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على حتمية كبح طهران لحزب الله لضمان صمود الاتفاق المرتقب.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إسرائيل يجب ألا تشن أي هجمات في أي مكان في لبنان، عادّا أن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما كان ينبغي أن يحدث، ليضيف لاحثا أنه ليس لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أيّ حسٍ بالمسؤولية، وأن الهجوم على بيروت، أغضبه بشدة.

وذكر ترامب أن الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث، لا سيما في يوم وصفه بالمهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران، وهو اتفاق من شأنه أن يجلب السلام للمنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان.

ودعا جميع الأطراف إلى التراجع وخفض التصعيد، عادا أن هذه المرحلة قد تكون "بداية لسلام طويل وجميل"، وموجها نداءً للأطراف المعنية "بعدم إفساد هذه الفرصة".

وأشار ترامب إلى أن إسرائيل "تملك الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات"، مستدركا بأن الهجوم الذي ردت عليه، "كان بسيطا للغاية ولا قيمة له".

وبناءً على ذلك، شدد الرئيس الأميركي على أنه ينبغي لإسرائيل ألّا تشن هجمات أخرى في أي مكان داخل لبنان، كما طالب في الوقت ذاته أي جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله، بعدم شن أي هجمات على إسرائيل.

استياء من الهجوم ومن نتنياهو

ولاحقا، وفي تصريحات أدلى بها ترامب للقناة الإسرائيلية 12، تساءل: "لماذا شنّ نتنياهو هذا الهجوم؟ أطلق حزب الله النار وضرب منطقة نائية، ولم يُصب أحد بأذى، ثمّ شنّ هذا الهجوم وغيره في بيروت؛ هذا أغضبني بشدة".

وأضاف ترامب: "اتصلوا بي وقالوا: سيدي، إسرائيل تهاجم بيروت، قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاقية، ولم أصدق ما يحدث. إنه أمر سيء للغاية".

وأشار ترامب إلى أن "نتنياهو لا يملك أيّ حسٍّ بالمسؤولية"، مضيفا: "لقد نقلتُ له هذه الرسالة، بأنني مستاء للغاية".

هيغسيث: على طهران "كبح جماح حزب الله"

وأكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي بي إس"، أنه لا يتوقع أن تعرقل الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الاتفاق مع إيران.

وذكر أن الولايات المتحدة باتت على مسار توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كان سيتم توقيعه، بل متى سيحدث ذلك، معربا عن توقعه بإجراء محادثات أكثر تقدما، وإيمانه بأن تلك المحادثات ستستمر.

وفي إطار شروط استدامة هذا المسار، شدد الوزير الأميركي على أنه إذا أرادت إيران لهذا الأمر أن يصمد، فعليها "كبح جماح حزب الله". كما طالب إيران بأن تحث حزب الله بشكل حازم للغاية على التوقف عن مهاجمة إسرائيل.

وأشار هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب إطلاق حزب الله صواريخ نحو شمال إسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يجب التوقف عنه تماما.