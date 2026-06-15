ترامب: واشنطن ستحرس المنطقة مقابل 20% من إيراداتها إن فشل الاتفاق النووي وعلى نتنياهو أن يكون ممتنا

لوّح ترامب باستئناف الضربات العسكرية أو حراسة المنطقة مقابل 20% من إيراداتها حال فشل التوصل نهائيا لاتفاق مع إيران، مؤكدا ضمان فتح مضيق هرمز، ومنتقدا هجمات نتنياهو التي كادت تعرقله، والذي يجب أن يكون ممتنًّا.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن واشنطن ستحرس المنطقة، مقابل 20% من إيراداتها، إن فشل التوصل لاتفاق نووي نهائي مع إيران، مشددا على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يكون ممتنًّا.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة الباكستانية، ليل الأحد الإثنين، وكذلك الجانبين الأميركي والإيراني، التوصل إلى اتفاق، يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وصرّح ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم بشكل دائم، عادّا أن قرار مهاجمة إيران أواخر شباط/ فبراير، وفرض حصار بحري لاحقا، قد أعاد "تشكيل الشرق الأوسط"، بما يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة.

وأكد أن إيران ستظل مقيدة إلى الأبد بالتخصيب، عند مستويات منخفضة، لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بأي حال.

وفي سياق مسار المفاوضات الذي أفضى للتوصّل إلى اتفاق، ذكر ترامب أن هجمات إسرائيل، كادت أن تعرقل الاتفاق مع طهران، واصفا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأنه صعب المراس للغاية، ومشددا على أن عليه أن يكون "ممتنا" جدا للولايات المتحدة، لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا، "لما بقيت إسرائيل موجودة".

وبشأن السيناريوهات البديلة، لوّح الرئيس الأميركي بأنه في حال فشل التوصل لاتفاق نووي بشكل نهائيّ، فستتم استئناف الهجمات العسكرية، أو "سيجعل واشنطن حارسة للمنطقة مقابل الحصول على 20% من إيراداتها".

وقبل ذلك، أعلن ترامب، اكتمال اتفاق السلام مع إيران بنجاح، مصرّحا بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز، يوم الجمعة المقبل، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رسميا، ومن دون رسوم، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأميركي، داعيا سفن العالم "لتشغيل محركاتها لتدفّق النفط".

وقال ترامب، الأحد، إن إسرائيل يجب ألا تشن أي هجمات في أي مكان في لبنان، عادّا أن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما كان ينبغي أن يحدث، ليضيف لاحقا أنه ليس لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أيّ حسٍ بالمسؤولية، وأن الهجوم على بيروت، أغضبه بشدة.

وذكر ترامب أن الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت صباح الأحد ما كان ينبغي أن يحدث، لا سيما في يوم وصفه بالمهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران، وهو اتفاق من شأنه أن يجلب السلام للمنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان. كما دعا جميع الأطراف إلى التراجع وخفض التصعيد، عادا أن هذه المرحلة قد تكون "بداية لسلام طويل وجميل"، وموجها نداءً للأطراف المعنية "بعدم إفساد هذه الفرصة".

وفي تصريحات أدلى بها ترامب للقناة الإسرائيلية 12، تساءل: "لماذا شنّ نتنياهو هذا الهجوم؟ أطلق حزب الله النار وضرب منطقة نائية، ولم يُصب أحد بأذى، ثمّ شنّ هذا الهجوم وغيره في بيروت؛ هذا أغضبني بشدة"، مضيفا: "اتصلوا بي وقالوا: سيدي، إسرائيل تهاجم بيروت، قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاقية، ولم أصدق ما يحدث. إنه أمر سيء للغاية".

وأشار ترامب إلى أن "نتنياهو لا يملك أيّ حسٍّ بالمسؤولية"، مضيفا: "لقد نقلتُ له هذه الرسالة، بأنني مستاء للغاية".