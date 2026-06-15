التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران... التوقيع الجمعة في سويسرا

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران يقضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بكافة الجبهات ومنها لبنان، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبل بسويسرا، تزامناً مع اجتماعات يسهلها الوسطاء هذا الأسبوع.

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية، ليل الأحد الإثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، عقب محادثات مكثفة، يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، كما أعلن الجانبان الأميركي والإيراني ذلك.

وذكر رئيس الحكومة الباكستاني أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين واشنطن وطهران، ستعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا. وفي إطار الخطوات التنفيذية، أشار إلى أنه مع دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، وذلك بهدف تمهيد الطريق لبدء تطبيق البنود وضمان التزام الأطراف بها.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اكتمال اتفاق السلام مع إيران بنجاح، مصرّحا بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز، يوم الجمعة المقبل، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رسميا، ومن دون رسوم، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأميركي، داعيا سفن العالم "لتشغيل محركاتها لتدفّق النفط".

وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بالفعل، مؤكدا أن توقيع المذكرة سيكون يوم الجمعة المقبل؛ كما شدّد على أن الحرب والعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما فيها لبنان، ستنتهي فورا وبشكل دائم، بالتزامن مع الانتهاء الفوري والكامل للحصار البحري المفروض على إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، ليل الأحد - الإثنين، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة "يوقف الحرب فورا"، مضيفا أن الاتفاق يتضمن "وقفا فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، ومنها لبنان".

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