يافا: إصابة شابة عربية بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار

أُصيبت شابة عربية بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة يافا، ونُقلت إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج، بظلّ ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة.

أُصيبت شابة عربية في الثانية والعشرين من عمرها، بجراح خطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة يافا، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنّه "عند تمام الساعة 11:23 مساءً، يفيد بإصابة شابة بطلقات نارية في شارع... في يافا".

وذكر أن مسعفيه "يقدّمون الإسعافات الأولية للشابة البالغة من العمر 22 عامًا"، مشيرة إلى أنها "نُقلت إلى مستشفى ’فولفسون’، وهي في حالة خطيرة، وواعية، لكنها مصابة بطلقات نارية".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "رأينا الشابة واعية، لكنها مصابة بطلقات نارية خطيرة في جسدها، وقدّمنا لها الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، والتي شملت وقف النزيف، ثم نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة".

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وغياب خطط حكومية جدية للتصدي للجرائم وللعنف المستشري في البلدات العربية، الأمر الذي يسهم في تفاقم الشعور بانعدام الأمن الشخصي، وارتفاع عدد الضحايا عاما بعد عام.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، وسط انتقادات متواصلة لسياسات الشرطة الإسرائيلية، وعجزها عن كبح الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام.