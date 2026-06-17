الأمين العام لحزب الله: "نزع السلاح لن يمرّ" وموازين القوى ستتغير

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، فشل مشروع إسرائيل الكبرى والخطط الأميركية بالمنطقة، مشددا على رفض نزع سلاح الحزب، ومطالبا بالسيادة الكاملة وانسحاب الاحتلال بناءً على اتفاق 2024، مع تحديد الأمن المتبادل سقفا للمفاوضات.

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الحزب لم يمكن إسرائيل من تحقيق مشروعها بـ"إسرائيل الكبرى"،عادّا أن موازين القوى في المنطقة ستتغير، ومشدّدا على أن "أي مشروع تحت عنوان نزع السلاح لن يمر".

ووجّه الأمين العام لحزب الله، الشكر لإيران على "ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان"، مركدا أن الهدف الأساسي كان إسقاط النظام الإيراني، إلا أن هذا المشروع الاستعماري الأميركي لطهران قد انكسر وفشل، ومشددا على أن قوة إيران الآن "باتت معتبرة، ولها كلمتها في المنطقة والعالم"، وهو ما سيؤدي إلى تغيير موازين القوة.

وعلى الصعيد الميداني،ذكر قاسم أن "المقاومة في لبنان تواجه عدوانا إسرائيليا مستمرا، مشيرا إلى وجود مؤشرات تدل على سعي إسرائيل لجعل لبنان عاجزا تمهيدا لاحتلاله".

وأضاف أن المشروع الإسرائيلي كان يستهدف إنهاء حزب الله كليا، وهو ما يعني "إبادة شريحة كبيرة من اللبنانيين، وترحيلهم عن أرضهم".

وشدد قاسم على أن المقاومة لم تمكن إسرائيل من تحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى" بل تمكنت من كسره، مؤكدا أنه لولا ثبات المقاومة وصمود شعبها لما تم إنقاذ لبنان من هذه المخططات.

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى الاستفادة من المحطة المفصلية التي أعقبت الاتفاق الإيراني الأميركي من أجل طرد إسرائيل. كما دعا إلى البناء على اتفاق عام 2024 لوقف العدوان، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة الأسرى، والمباشرة في جهود الإعمار.

وشدد على أن السقف المحدد للمفاوضات مع إسرائيل، هو الأمن المتبادل، مؤكدا في الوقت ذاته أن أي "مشروع يطرح تحت عنوان نزع السلاح، لن يمر كليا".

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني والسيادة، أكد قاسم عدم وجود أي مناطق تجريبية، أو آمنة لإسرائيل، أو مناطق تصنَّف صفراء أو حمراء في لبنان، مطالبا إسرائيل بالرحيل.

وأضاف أن المطلب الأساسي في أي مفاوضات هو استعادة سيادة لبنان كاملة، مشددا على أنه لا علاقة لإسرائيل بالشأن الداخلي اللبناني.