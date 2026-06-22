رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته

أعلن ستارمر استقالته من قيادة حزب العمال بعد أقل من عامين في منصبه، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء إلى أن يتم اختيار خليفة له.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته اليوم، الإثنين، بعد أقل من عامين في منصبه، في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا.

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وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، إن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".

وأضاف ستارمر، أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في تموز/ يوليو، مشيرا إلى أنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في أيلول/ سبتمبر.

ومن المقرر أن يؤدي خصمه الرئيسي، آندي بورنم، اليمين نائبا في البرلمان الإثنين بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية حاسمة، ما يتيح له العودة إلى البرلمان ويمهد له الطريق للترشح لزعامة الحزب.

وأضاف ستارمر "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".

وحتى نهاية الأسبوع، كان ستارمر يؤكد أنه سيواصل المعركة ويبقى رئيسا للوزراء في مواجهة التحديات والدعوات إلى التنحي.

وتمسك بهذا الموقف على مدى أشهر بعد فضائح عدة واستقالات بارزة زادت الضغوط عليه وعلى حزب العمال.

لكن بريطانيا تتجه الآن إلى تسمية سابع رئيس وزراء خلال عقد.

ويأتي إعلان ستارمر، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، عشية الذكرى العاشرة لاستفتاء بريكست، الذي أدى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وإلى تبدل غير مسبوق في رؤساء الحكومات.

ويُنسب إلى ستارمر الفضل في إعادة تشكيل حزب العمال ليصبح حزبا قادرا على الفوز بالانتخابات، بعدما حقق انتصارا حاسما في 2024 أنهى 14 عاما من حكم المحافظين.

لكن ولايته تعثرت بسبب هفوات تراوحت بين خفض المساعدات الاجتماعية والانتقادات الموجهة إلى خططه للإنفاق الدفاعي.

وكاد ستارمر أن يُطاح في آذار/ مارس بسبب قراره غير الموفق تعيين بيتر ماندلسون، المعروف بصلته بالأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، سفيرا للمملكة المتحدة في واشنطن.

كما واجه صعوبة في التصدي للصعود السريع لحزب "ريفورم يو كاي" اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، الذي هزم حزب العمال في الانتخابات المحلية في أيار/ مايو، ما أضعف موقع ستارمر أكثر.

وقال ستارمر في خطاب استقالته "سأمنح خلفي أيضا دعمي الكامل والواضح، مدركا أنه سيرث بريطانيا أقوى وأكثر إنصافا بكثير من تلك التي ورثتها قبل عامين".

وطالب نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، بإجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا بعد استقالة ستارمر.

وقال فاراج "يطالب الإصلاح بإجراء انتخابات، ونحن على استعداد لتحقيق تغيير جذري"، وذلك في ظل تصدّر حزبه المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في الأشهر الماضية، وتحقيقه فوزا كبيرا على حساب العمال في الانتخابات المحلية التي أجريت في أيار/ مايو.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكير ستارمر بعيد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية، معتبرة أنه ساهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا منذ أعوام.

وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس"، أن "العديد من القادة يحتاجون إلى أعوام ليصبحوا رجل الدولة الذي أصبحته خلال سنتين فقط. الأمن الأوروبي والأوكراني بات أقوى بفضلك. العزيز كير، شكرا".