كفر قرع: إصابة شاب بجراح خطيرة طعنا

أُصيب شاب، يبلغ 22 عاما، بجراح خطيرة إثر جريمة طعن في كفر قرع، نُقل على إثرها لمستشفى "هليل يافي"، فيما وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 128 قتيلا، وسط تصاعد مستمر للجرائم.

أُصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبت في كفر قرع، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه تلقّى بلاغا "يفيد بنقل شاب إلى عيادة محلية في كفر قرع، بعد تعرضه على ما يبدو لإصابة في حدث عنف".

وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي للشاب البالغ من العمر 22 عامًا، ويحيلونه إلى مستشفى ’هليل يافي’، فيما وُصفت حالته بالخطيرة، نتيجة إصابة نافذة".

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تعرّض للطعن.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 128 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف في البلدات العربية، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، عاما بعد عام.