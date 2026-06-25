129 قتيلا بالمجتمع العربي: مقتل شابة (19 عاما) بجريمة إطلاق نار في الرملة

قُتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الرملة، ليل الأربعاء - الخميس، لتصل بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة.

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وأقرّ طاقم طبي وفاة المغدورة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها، عقب عمليات حاول من خلالها إنعاشها.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في ملابسات مقتل شابة (19 عامًا) رميًا بالرصاص في حي الجواريش بمدينة الرملة".

وأضافت أن "قوات الشرطة، تتواجد في مكان الحدث لجمع الأدلة وتطويق المكان، وتجري القوات مطاردة واسعة وعمليات تمشيط لإلقاء القبض على المشتبه به".

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف في البلدات العربية، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، عاما بعد عام.