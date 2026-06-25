نتنياهو: لا تزال هناك مهام يجب إنجازها وأمور يجب القيام بها ضد إيران وحماس

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك مهام يجب إنجازها، وأمور يجب القيام بها، ضد إيران وحماس.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك مهام يجب إنجازها، وأمور يجب القيام بها، ضد إيران وحماس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل تخريج ضباط بالجيش الإسرائيلي، والذي شهد هتافات من قبل الحضور، الذين قالوا "اذهب إلى المنزل".

إنجازات مزعومة ضدّ إيران

وقال نتنياهو: "لا يقول أحد سوى أعمى: 'لا إنجازات'، ولن أعددها كلها... هناك إنجازات عظيمة (في الحربين اللتين شنّتهما إسرائيل على إيران)؛ ولا تزال هناك أمور يجب إنجازها، ويجب القيام بها ضد إيران وحماس".

وأضاف: "أزلنا خطرًا وجوديًا كان يهددنا، وإذا لم نكن لنتحرّك، فسيمتلك الإيرانيون قنبلة ذرية ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن "هناك أمورا أخرى يجب التعامل معها في ما يتعلق بإيران... ما دمت رئيسًا لحكومة إسرائيل، لن تمتلك إيران أسلحة نووية، ولن نسمح لها بتطوير قنابل نووية".

لبنان... تلميح إلى انسحاب جزئي؟

وقال نتنياهو: "لقد استعدنا الأمن حول غزة، والنقب يزدهر وينمو من جديد؛ وفي لبنان وسورية، أنشأنا مناطق عازلة تمنع خطر التوغّل البريّ".

وأضاف: "سنبقى في المنطقة الأمنية، جنوبي لبنان، ما دام ذلك ضروريًا، ولن ننسحب منها، وسأوضح لكم السبب، لأننا انتقلنا من مناطق خاضعة للسيطرة إلى أخرى نسيطِر عليها، وسنحافظ على هذه المناطق ما دام ذلك ضروريًا، وسنحمي سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل من هناك".

ويلمح نتنياهو في تصريحاته بشأن لبنان إلى أن الجيش الإسرائيلي، لن ينسحب من كامل "المنطقة الأمنية" في لبنان، لكنه لا يستبعد إمكانية الانسحاب الجزئي، طالما ظلّت قواته في "المناطق الخاضعة للسيطرة".

و"المناطق الخاضعة للسيطرة" التي يتحدث عنها نتنياهو، هي ما سُمي بـ"الخط الأصفر"، الذي احتله الجيش الإسرائيلي، حتى احتلال مرتفعات الشقيف؛ وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه "بمعنى آخر: قد يكون هذا تلميحًا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من آخر الأراضي التي احتلها شمال (الشقيف) ومنطقة مرتفعات علي الطاهر، وكفر تبنيت، وربما منطقة السلوقي أيضًا".

كاتس: "سيبقى الجيش في لبنان وسورية وغزة"

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسورية وغزة إلى وقت غير محدود، لحماية سكاننا هناك من العناصر الجهادية"، على حدّ وصفه.

وأضاف: "لن نتنازل عن مصلحة إسرائيل الأمنية العليا: حماية جنودنا وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".

وذكر أن "هناك مبدأ أساسيا يوجّهنا في كل قرار: حياة مقاتلينا (جنود الاحتلال) هي أسمى قيمة. بالنسبة لرئيس الحكومي، وبالنسبة لي، ولرئيس الأركان، ولجميع قادة الجيش الإسرائيلي، تأتي سلامة القادة والعناصر فوق أي اعتبار آخر، وتعليماتنا واضحة لا لبس فيها: لن يبرر أي قيد عملياتي أو سياسي أو غيره تعريض جنودنا لمخاطر غير ضرورية".

وتابع وزير الأمن الإسرائيلي: "هناك رسالة أخرى مهمة، آمل أن تُفهَم جيدًا في طهران: إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب تحرّكاتنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسوف نهاجمها بكل قوتنا، بطريقة تُظهر لها بوضوح الفجوة في القوة بيننا".

وأضاف أن "السنوات المقبلة ستحمل معها تحديات جديدة، وستظل قوة الجيش الإسرائيلي عاملا حاسما في استمرار وجودنا هنا، وازدهار البلاد".

زامير: حاجة إلى كلّ جندي

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن بحاجة إلى كل (جندي) ليس لهذا الشعب جيش آخر، وليس لهذا الجيش شعب آخر، والجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، هو جيش الدولة اليهودية، الذي يضمن وجودها وخلودها".

وأضاف أن "التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي، يتمثل في إيجاد توازن بين مراعاة تنوّع السكان، والحفاظ على إطار عمل مشترك وموحَّد، يسمح له بأداء مهامه بفعالية، وسنعزز التماسك من الداخل؛ ما يوحِّد لا ما يفرق، وهذا أيضا جزء من قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق النصر".

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