130 قتيلا عربيا هذا العام: مقتل فتى وإصابة آخر في يافا

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة يافا عن مقتل فتى (16 عاما) وإصابة آخر (17 عاما) بجراح متوسطة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 130 قتيلا وقتيلة.

قتل الفتى أحمد الجعبري (16 عاما) وأصيب آخر (17 عاما) بجراح متوسطة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار بشارع ابن رشد في مدينة يافا، مساء الخميس؛ لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 130.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، عمليات الإنعاش للفتى بحالة حرجة، كما قدم العلاجات الأولية للآخر، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "وولفسون" لاستكمال العلاج.

الضحية الفتى أحمد الجعبري

وقد أقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الفتى بحالة حرجة بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إنه "رأينا فتى (15 عاما) وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له علاجات أولية منقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ونحن نصارع على حياته".

يافا: من مكان جريمة إطلاق النار وأثناء نقل الفتيين المصابين بسيارتي إسعاف وقد وصفت حالة أحدهما بالحرجة



التفاصيل: https://t.co/JB1WFCrHjw pic.twitter.com/KuQZqJHA8w — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2026

وأضافا "كما قدمت طواقم طبية أخرى العلاجات الأولية ونقلت فتى آخر وصفت حالته بالمتوسطة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب أي رادع.

130 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 130 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف في البلدات العربية، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، عاما بعد عام.