إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان باشتباك في لبنان وإحراق منازل بمركبا

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين ميدانيين وجنديين بجروح إثر اشتباكات بجنوب لبنان، وسط محادثات برعاية أميركية لبلورة اتفاق يقضي بانسحاب عسكري إسرائيلي جزئي وتجريبي من مناطق يسيطر عليها، ليتولى الجيش اللبناني الانتشار مكانه ضمن مرحلة تجريبية تمهيدية جديدة.

أُصيب 4 جنود إسرائيليين، بينهم ضابطان، بجراح متفاوتة الخطورة، الخميس، جرّاء اشتباك اندلع جنوبي لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فيما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن قوات الاحتلال، تنفّذ عمليات جرف للبيوت وحرقها في مركبا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "ضابطا مقاتلا أُصيب بجروح متوسطة، كما أُصيب ضابط آخر، ومقاتلان آخران بجروح طفيفة، أمس الخميس، نتيجة اشتباك، جنوبي لبنان".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس، ستستمر ليوم إضافي، لافتة في بيان إلى أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح الجمعة، مضيفة في بيان أن "المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة، فيما نواصل تيسير هذه العملية".

يأتي ذلك فيما يتشكّل اتفاق في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، بوساطة أميركية، يتمحور حول انسحاب إسرائيلي جزئيّ من جنوبي لبنان. وكجزء من مرحلة تجريبية، يُتوقَّع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة صغيرة يسيطر عليها حاليًا، على أن يحلّ الجيش اللبناني مكانه.

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