أعمال بحث عن فتاتين عربيتين سحبتهما مياه نهر الأردن

سحبت مياه نهر الأردن فتاتين عربيتين وانقطع التواصل معهما، وفي أعقاب ذلك وصلت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ وقوات من الشرطة وباشرت البحث عنهما داخل المياه.

من أعمال البحث عن الفتاتين في نهر الأردن (تصوير: طواقم الإنقاذ)

فقدت آثار فتاتين عربيتين سحبتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى، وقد وصلت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ والشرطة إلى المكان وباشرت البحث عنهما.

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وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأن طواقم عديدة تقوم بالبحث عن فتاتين داخل مياه نهر الأردن بعد انقطاع التواصل معهما.

وجاء في بيان لها "بعد تلقي البلاغ حول انقطاع التواصل مع الفتاتين، وصلت الطواقم إلى المكان وتقوم بالبحث عنهما باستخدام قوارب مطاطية إلى جانب معدات أخرى تستخدم داخل المياه".

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا حول فقدان آثار الفتاتين، وفي أعقاب ذلك وصلت قوات كبيرة ومروحية ومتطوعين من وحدة الإنقاذ وسلطة الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وبدأوا بعمليات بحث واسعة للعثور على الفتاتين.