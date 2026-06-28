131 قتيلا عربيا هذا العام: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في الطيبة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الطيبة في المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة؛ لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 131 قتيلا.

قتل الشاب بكر نصيرات (19 عاما) وأصيب شاب آخر بجراح خطيرة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، ليل السبت – الأحد.

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وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طاقمها قدم عمليات الإنعاش للضحية، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعدما باءت محاولات إنعاشه بالفشل.

الضحية بكر نصيرات

ونقل مصاب آخر من المكان وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات اخترقت جسده.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إنه "رأينا مصابا فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له عمليات إنعاش متواصلة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وهناك جرى إقرار وفاته".

وأضاف "كما نقل من المكان شاب بوعيه وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

131 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 131 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف في البلدات العربية، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، عاما بعد عام.