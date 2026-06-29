إصابة رجل بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في برطعة

أُصيب رجل (50 عاما) بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة برطعة قبيل انتصاف ليل الأحد. ونقل الطاقم الطبي المصاب إلى المستشفى وهو بكامل وعيه، ليتلقى العلاج من إصابات نافذة خطيرة في جسده.

أُصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما، بجراح خطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في برطعة، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة إنه تلقّى بلاغا "في تمام الساعة 11:13 مساءً،يفيد بإصابة رجل في برطعة، ويقدم المسعفون العلاج الطبي، للرجل البالغ من العمر 50 عامًا".

وأضاف الطاقم في بيان، أن المصاب، "في حالة خطيرة، ولكنه واعٍ، ويعاني من إصابات نافذة".

وقال أحد أفراد الطاقم: "شاهدنا المصاب وهو واعٍ ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، ةقدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة".

يأتي ذلك بعد يوم دام شهده المجتمع العربي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص خلال ساعات، اثنان منهم في قلنسوة، وآخران في يافا.