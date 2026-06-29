الضفة: استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة البيرة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على فتى (15 عاما) أثناء اقتحامها منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة، ما أسفر عن استشهاده بعد إصابته في الرأس.

استشهد الفتى أمير أحمد جابر (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها حي أم الشرايط في مدينة البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عصر اليوم الإثنين.

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وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الفتى استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمه مع إصابة حرجة جدا في الرأس لفتى برصاص قوات الاحتلال في البيرة.

الشهيد أمير أحمد جابر

وقال إنه جرى إنعاش قلبه ورئتيه ونقله إلى المستشفى، قبل أن يتم إعلان استشهاده لاحقا.

وأظهر مقطع مصور، الفتى وهو مصاب على الأرض قبل أن يصل إليه عدد من الشبان وقاموا بنقله من المكان وتسليمه لطواقم الإسعاف.

أثناء نقل فتى مصاب على الأرض جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في مدينة البيرة بالضفة



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إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال، الإثنين، إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمسعيا ودير أبو مشعل شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجزين، فتشوا المركبات وأعاقوا مرور المواطنين، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة.

ونصب مستوطنون، سياجا حول مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين يواصلون منذ ساعات وضع سياج حول أراضي المواطنين بين بلدتي المزرعة الشرقية وكفر مالك لإنشاء بؤرة استيطانية في المنطقة.