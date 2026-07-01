7 ضحايا عرب برصاص الشرطة هذا العام: مقتل شاب في اللد

قتلت الشرطة الإسرائيلية شابا عربيا في مدينة اللد بزعم محاولته طعن أحد عناصرها. فيما ادعت الشرطة أنها "محاولة لتنفيذ عملية"، وهو الضحية السابعة برصاص الشرطة منذ مطلع العام.

قتل الشاب سامي أحمد جعصوص، في العشرينيات من عمره، برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد بزعم محاولة طعن شرطي، صباح اليوم الأربعاء.

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وذكرت مصادر محلية في اللد، أن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية وقتل بدم بارد، فيما نفت ادعاءات الشرطة بشأن ما حدث.

الضحية سامي جعصوص

وادعت الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن، وقالت في بيان لها إن عناصرها أطلقت النار على شخص بادعاء محاولته طعن "أحد مقاتلي وحدة ’اليسام’ في مدينة اللد".

ووفق رواية الشرطة، فإن دورية لها رصدت شخصا "يحمل سكينا وأوعزت له بالتوقف"، وادعت أن "المشتبه به بدأ بالركض باتجاه عناصر من وحدة ’اليسام’ التي كانت تنفذ نشاطا في المكان وحاول طعن أحد العناصر".

اللد: إصابة شخص برصاص الشرطة بزعم محاولة طعن أحد عناصرها



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وفي أعقاب ذلك، أطلق شرطي النار على الشخص، ما أدى إلى "تحييده"؛ بحسب ما ورد في بيان الشرطة الإسرائيلية.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وقامت بتطويق الموقع ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان.

اللجنة الشعبية في اللد: الشرطة قتلت سامي جعصوص بدم بارد ولا نثق بروايتها

وقالت اللجنة الشعبية في اللد، إنها لا تثق برواية الشرطة واتهمها بقتل الشاب جعصوص بدم بارد، وجاء في بيان لها "في جريمة أخرى، صباح اليوم قامت قوات من الشرطة الإسرائيلية بقتل الشاب سامي جعصوص وزعمت زورا وبهتانا بأنه كان ينوي القيام بعملية ضدها".

وأضافت "نتهم الشرطة الإسرائيلية بقتل الشاب بدم بارد ونطالب بإجراء تحقيق جاد ومحايد لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم الجناة إلى المحاكمة. لقد عودتنا الشرطة الإسرائيلية أنها تكذب مع كل نفس وتلفق التهم زورا وبهتانا للتغطية على فشلها وجرائمها".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول "نحن أمام مرحلة خطيرة تحاول الشرطة نزع شرعية وجودنا في هذه البلدة من أجل تسهيل قمع العرب"، ودعت المواطنين إلى أن يكونوا "يقظين وعلى قدر من المسؤولية والتحلي بوحدة الموقف ووحدة الصف والوقوف مع العائلة المكلومة".

7 ضحايا عرب برصاص الشرطة منذ مطلع العام

يأتي مقتل الشاب من اللد في ظل تصاعد سياسات الشرطة واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد، وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل المواطنين العرب برصاص عناصر الشرطة.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة الضحايا العرب برصاص عناصر الشرطة منذ مطلع العام إلى 7؛ وهم بالإضافة إلى الضحية جعصوص: أحمد النعامي من رهط، وأحمد أشقر من كابول، وشام شامي من إبطن، ورافي أبو طريف من يركا، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب. كما يضاف إلى هذه الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل الذي قتل برصاص جندي على شارع 6، والشاب أيوب الطوخي من النقب، الذي قتل برصاص مستوطن يقدّم خدمات للجيش الإسرائيلي نهاية العام الماضي 2025.

إلى ذلك، يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في أحداث العنف وجرائم القتل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات، كان آخرها جريمتان منفصلتان ارتكبتا صباح اليوم وأسفرتا عن مقتل شابين من بسمة طبعون وشفاعمرو لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام إلى 139 قتيلا وقتيلة.

وتربط الشرطة غالبية هذه الجرائم بخلافات جنائية وشخصية، بينما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.