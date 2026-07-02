زامير: إيران المحور المركزي في استعداداتنا ونمر بمرحلة انتقالية بمختلف الجبهات

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بمناسبة مرور ألف يوم على الحرب، أن إيران تظل المحور المركزي للاستعدادات العسكرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة انتقالية عبر مختلف جبهات القتال التي لا تزال نشطة ومترابطة وتتطلب اليقظة.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، إن إيران لا تزال المحور المركزي في استعدادات إسرائيل، التي تمرّ بمرحلة انتقالية على مختلف الجبهات، التي عدّ أنها "لا تزال نشطة".

جاء ذلك خلال تقييم للوضع، أجراه زامير، بعد مرور ألف يوم على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأنه: "نحيي اليوم مرور 1000 يوم على اندلاع أطول حرب في تاريخنا؛ حرب بدأت بإخفاق وبالكارثة الأشدّ في تاريخ دولة إسرائيل، ومن قلب هذه الكارثة... قُدنا معركة حققت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الدولة".

وأضاف: "بالأمس شاركت في المراسم الرسمية لإحياء الذكرى العشرين لحرب لبنان الثانية. صحيح أن هذه التواريخ محطات زمنية رمزية، لكنها تحمل أهمية كبيرة في ترسيخ الذاكرة، والتعلّم، واستخلاص العبر".

وشدّد على أنّ "إيران لا تزال تمثل المحور المركزي في استعداداتنا"، مضيفا: "نحن نمر بمرحلة انتقالية في مختلف جبهات القتال".

وذكر أن "جميع الجبهات لا تزال نشطة، وإن بدرجات متفاوتة من الشدة، وتشهد كل جبهة عمليات تهدف إلى تشكيل الواقع الأمني؛ كما أن هذه الجبهات مترابطة، وأي تطور في إحداها قد يؤثر في الأخرى".

وأشار إلى أنه يتوجب على الجيش الإسرائيلي "في كل جبهة، أن يواصل الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد لاحتمال التصعيد السريع، والعودة الفورية إلى القتال من أجل تعميق إنجازاتنا، وتحقيق النصر".