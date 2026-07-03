نتنياهو وترامب يتّفقان على اللقاء "قريبا" في الولايات المتحدة بعد محادثة بينهما

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على اللقاء "قريبا" في الولايات المتحدة، بعد محادثة بينهما، أجرياها، مساء اليوم الجمعة.

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على اللقاء "قريبا" في الولايات المتحدة، بعد محادثة بينهما، أجرياها، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم.

وذكر مكتب نتنياهو في البيان، إن "رئيس الحكومة تحدّث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهنأه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة".

وأضاف أن نتنياهو "أكد خلال حديثهما أن الولايات المتحدة ضامنة للحرية العالمية، وأن إسرائيل تُقدّر عاليا العلاقات الوثيقة بين البلدين"، على حدّ وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو وترامب اتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة".

وفي سياق آخر، نفى مكتب نتنياهو اليوم الجمعة، تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يفيد بأن إسرائيل كانت تعتزم اغتيال أعضاء بارزين في فريق التفاوض الإيراني. ويأتي هذا النفي بعد نحو يوم من نشر التقرير، الذي امتنعت إسرائيل رسميا في البداية عن التعليق عليه.

وجاء في تغريدة نشرها مكتب نتنياهو باللغة الإنجليزية: "كالعادة، إن آخر تقرير نشرته صحيفة ’نيويورك تايمز’ بشأن إسرائيل وفريق التفاوض الإيراني، هو خبر كاذب. إنه محض افتراء".

وأفاد التقرير، أمس الخميس، بأن الإدارة الأميركية خشيت من أن تحاول إسرائيل، اغتيال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، وذلك في خضمّ محادثات حساسة أجرتها واشنطن مع طهران، الربيع الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق "سلام" مؤقت.

وأضاف التقرير أنه "خوفًا من أن تؤدي محاولة اغتيال إسرائيلية إلى إفشال المفاوضات، ذهبت الولايات المتحدة، وفقًا لبعض المسؤولين، إلى حدّ مطالبة دول أخرى في المنطقة، بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لهذين المسؤولين".

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحافي، إن الاتفاق الإطاري مع لبنان يمثل "ضربة لإيران وحزب الله"، وذكر أن "لبنان والولايات المتحدة اعترفا بحقنا في الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية طالما ظل التهديد قائما".