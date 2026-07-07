ترامب: سنتخذ قرار بيع مقاتلات "إف 35" إلى تركيا... إردوغان: تلقينا وعدا بتسلّم 5 منها

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه اتخاذ قرار ببيع مقاتلات "إف 35" لتركيا، معربا عن خيبة أمله بـ"نيتو"، بينما أكد نظيره التركي رجب طيب إردوغان تلقيه وعدا بتسلّم خمس طائرات، واثقا بصدور قرار إيجابي بقمة الحلف.

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيتخذ قرار بيع مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، التي أشار إلى أن علاقتها مع واشنطن جيدة، فيما أعلن نظيره التركي رجب طيب إردوغان، تلقي وعد من الأول، بتسلّم خمسة منها.

وذكر ترامب الذي وصل الى العاصمة التركية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، خلال لقائه نظيره التركي، إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات إف-35، بعدما أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي.

وذكر أن "هذا قرار سنتخذه... إنها طائرة رائعة، أفضل طائرة بفارق كبير، وهي بالتأكيد أمر سنأخذه في الاعتبار".

وأكد أنه ليس لديه مخاوف من أي نوع بشأن حصول أنقرة على هذه الطائرات، مضيفا أن تركيا اشترت طائرات أميركية، ويعتقد أن على واشنطن "التزاما بصيانة محركاتها"، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية مع أنقرة أصبحت أفضل.

وذكر أن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية لإيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي أبدا.

وأشار ترامب إلى أن تركيا "لم تنخرط في الحرب ضد إيران بفضله"، لافتا إلى أن أنقرة تشارك واشنطن الرغبة في منع طهران من امتلاك أي سلاح نووي.

وبشأن حلف شمال الأطلسي ومكان انعقاد القمة، أعرب ترامب عن خيبة أمله الكبيرة في "نيتو"، مضيفا أنه حضر إلى القمة فقط بسبب انعقادها في تركيا، وذلك تقديرا للرئيس التركي.

وفي سياق متصل، نوّه ترمب بأن علاقة بلاده جيدة جدا مع الرئيس السوري، "بفضل الجهود" التي بذلها إردوغان.

وعلى صعيد السياسة الخارجية والحروب الدولية، صرح الرئيس الأميركي بأنه تمكن من إيقاف ثماني حروب، ويعتقد أنه في طريقه لإنهاء الحرب التاسعة، معربا عن أمله في وضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، قريبا.

وفي موقف آخر، شدد ترامب على أنه ينبغي أن تؤول السيطرة على جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأميركية بدلا من الدنمارك، ملوّحا بأن واشنطن قد تقدم على سحب جميع جنودها من القارة الأوروبية.

من جهته، أعرب الرئيس التركي عن ثقته بصدور قرار إيجابي من قمة حلف شمال الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على مقاتلات "إف 35".

وقال في تصريحات أدلى بها خلال استقباله ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن "ملف مقاتلات إف 35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة، وحصلنا على وعد بتسلّم 5 طائرات".

وأضاف: "واثق بأنه سيصدر... قرار إيجابي عن قمة الناتو بشأن مقاتلات إف 35"، مؤكدا أن "الرئيس ترامب يلتزم دائما بوعوده".

وأشار إردوغان إلى أنه سيناقش قضية محركات مقاتلة "قآن" مع الرئيس ترامب خلال قمة القادة، وأعرب عن اعتقاده بأن "ترامب سيزف البشرى التي سبق أن أخبرنا بها".