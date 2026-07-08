تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون بصالون تجميل: 14 امرأة فاقدة للوعي بالطور في القدس

أُصيبت 14 امرأة بحالات تسمم وفقدان للوعي داخل صالون للتجميل بحي الطور في القدس المحتلة، إثر اشتباه بتسرب مواد خطيرة؛ حيث نُقلت المصابات للمشفى، فيما تباشر طواقم الإطفاء والشرطة فحص أسباب الحادث وتأمين الموقع.

فقدت 14 امرأة وعيهن بالطور في القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، ونُقلن من المكان فاقدات للوعي، فيما يُشتبه بتسرب مواد خطيرة بصالون للتجميل، أدى إلى إصابتهن بحالات تسمم.

وأعلن قائد سلطة الإنقاذ والإطفاء في المنطقة، أن 14 امرأة أُصبن في الحادثة، مشيرا إلى أن 5 منهن حالتهن تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، فيما تعاني الأخريات من إصابات طفيفة. وأُعلن لاحقا أن من بين المصابات 4 قاصرات.

كما قال إنه لا خطر على حياة أي من النساء اللواتي أُصبن.

وأكدت سلطة الإنقاذ والإطفاء، أن "الطواقم تواصل العمل في الموقع لقياس مستويات غاز أول أكسيد الكربون (CO) السام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تهوية واسعة للمبنى، وقد تم إخلاء جميع الأشخاص الذين كانوا داخل المكان".

وأشارت إلى أنه "بحسب تحقيق أولي أجراه المختصون، تبيّن أنه تم تشغيل مولد كهربائي (جنريتر) تم توصيله بطريقة غير قانونية وغير آمنة، ما أدى إلى انبعاث وتراكم غاز أول أكسيد الكربون السام داخل المبنى".

وأكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه، "بفضل الإجراءات التي اتخذتها طواقمها، لا يوجد أي خطر على الجمهور في محيط المبنى أو على سكان الشقق السكنية المجاورة".

وقالت الشرطة، إنه "عقب الحادثة التي وقعت في حي الطور في القدس، عملت شرطة منطقة القدس، بالتعاون مع فرق الطوارئ والإنقاذ، في الموقع لكشف ملابسات الحادثة وإزالة أي خطر إضافي على العامة".

و"كشف التحقيق الأولي عن اشتباه في تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو مادة خطرة، من مولد كهربائي وُضع في الموقع بطريقة غير آمنة وغير مطابقة للمواصفات"، بحسب بيان الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه "وفقًا لمسؤولين طبيين، تم إجلاء 14 مصابًا من الموقع لتلقي العلاج الطبي: خمسة في حالة خطيرة وتسعة في حالة طفيفة".

وقالت إنه "تم توقيف ثلاثة مشتبه بهم في إطار التحقيق، ونُقلوا إلى مركز شرطة شاليم لمزيد من التحقيق".

وقبل ذلك، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ في بيان: "وصلت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة وادي الجوز لحي الطور بشرقي المدينة، وذلك بعد بلاغ عن حالة غير مألوفة وإغماء 16 سيدة فقدت الوعي بالمكان".

من الطور في القدس، حيث فقدت 16 امرأة وعيهن داخل صالون للتجميل، فيما يُشتبه بتسرب مواد خطيرة.



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وأضاف أن "الطواقم تعمل بالمكان وتم نقل المغمي عليهن إلى المشفى وتواصل الوحدة الخاصة للمواد السامة فحص أسباب الحادث".

وأشار إلى أن "التحقيق يقود على ما يبدو لحالة تسمم".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن أفرادها "إلى جانب قوات الطوارئ والإنقاذ، وصلوا قبل وقت قصير إلى شارع الشيخ عنبر في حي الطور في القدس، وذلك في أعقاب الاشتباه بوقوع حادث يتعلق بمواد خطرة".

وأضافت أنه "وفقًا للجهات الطبية، تم حتى الآن إجلاء نحو 16 مصابًا من المكان، بدرجات إصابة متفاوتة، لتلقي العلاج الطبي".

وقالت: "تعمل في مكان الحادث في هذه الأثناء طواقم الإطفاء والإنقاذ، بهدف تحديد هوية المادة، وفحص ملابسات الحادث، واستبعاد وجود خطر إضافي على الجمهور".

وأشارت إلى أن "أفراد الشرطة يواصلون العمل في المكان، وتأمين موقع الحادث، ومساعدة قوات الطوارئ والإنقاذ، والعمل على إبقاء محاور السير مفتوحة لتسهيل إجلاء المصابين".