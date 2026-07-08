ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين

قال ترامب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أن التعامل مع الإيرانيين "مجرد مضيعة للوقت"، وذلك عقب التصعيد والهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الساعات الأخيرة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة اليوم، الأربعاء، إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين.

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وردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفا "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".

وذكر ترامب أنه لا يريد التعامل معها واعتبر أن من يقودها "مرضى" وبالنسبة له "انتهى الموضوع"، فيما وصفهم بـ"الحثالة والأشرار والعنيفين".

وتابع "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لا سيما أنهم مجانين وقتلوا الآلاف. الإيرانيون أشرار وسرطان يجب التخلص منه باكرا".

كما وجه ترامب انتقادات لحلف شمال الأطلسي، قائلا "لست راضيا عن الحلفاء في الناتو لأنهم لم يساعدونا في التخلص من الإرهاب"، مضيفا "نحظى بمعاملة غير منصفة في حلف الأطلسي ونسهم بأموال بشكل غير متناسب".

ومن جانبها، هددت القوات المسلحة الإيرانية بأنّ أيّ موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون "هدفا مشروعا"، بعد تجدّد المواجهات بين البلدين رغم "مذكرة إنهاء الحرب".

وجاء في بيان لمقر "خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، أن "كلّ دعم يُقدَّم للجيش الأميركي العدواني من أجل انتهاك سيادة أراضي إيران الإسلامية سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".

ودعت قطر التي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأربعاء إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، عقب شن طهران هجمات جديدة على الكويت والبحرين.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا في إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، ما دفع طهران للرد وأعلنت مهاجمتها قواعد أميركية في الكويت والبحرين.

كما ألغت واشنطن الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني عقب الهجمات على السفن.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران/ يونيو لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير بهجمات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.