المصادقة على إحالة "قانون أساس: دراسة التوراة" للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة

صادقت لجنة الكنيست على إحالة مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة" للتصويت النهائي. وجاء القرار بعد توافق أحزاب الائتلاف، لاسيما الحريدية، على حذف بندٍ يمنحهم وضعاً خاصاً، والإبقاء على اعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية فقط.

صادقت لجنة الكنيست، اليوم الخميس، على إحالة مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة"، للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في ظل الخلافات المتواصلة بشأن تجنيدهم للجيش الإسرائيلي، وبعد التوافق بين أحزاب في الائتلاف الحكومي على حذف البند الثاني منه.

وقد أُقرّ مشروع القانون، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة لمشروع القنون، مقابل أربعة عارضته.

وقبل التصويت، أعلن حزبا "يهدوت هتوراة" و"شاس" موافقتهما على أن يتضمن مشروع القانون بندًا واحدًا فقط، ينص على أن "دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي، وفي دولة إسرائيل"؛ وبذلك، تتراجع الأحزاب الحريدية قليلًا عن مطالبها الأصلية في مشروع القانون، الذي كان يهدف في الأصل إلى منحهم وضعًا خاصًا.

وقالت نائب المستشارة القانونية للحكومة، أفيتال سومفولينسكي، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الكنيست، الخميس، إن اللجنة ستضطر إلى توضيح معنى "القيمة الأساسية لدراسة التوراة" في ضوء الوضع الراهن.

وأكدت أنه "إذا كانت هناك، كما ذُكر خلال المناقشات، رغبة في منح المحكمة أداة لم تكن تملكها من قبل، فإن حذف هذا البند لن يُغير شيئًا".

ومع ذلك، أشارت إلى أنه إذا لم يُغير الاقتراح "قيمة" دراسة التوراة في السوابق القضائية، فسيُعد القانون تفسيريًا.

وقال عضو الكنيست، ناعور شيري من "ييش عتيد"، خلال المناقشة إن معنى البند المتبقي في المقترح غير واضح، وبالتالي فهو قابل لتفسير المحكمة.

وأشار عضو الكنيست، يوراي لاهاف هيرزنو من "ييش عتيد" إلى أنه في الملاحظات التفسيرية للقانون، ذُكر أنه يهدف إلى تقديم رد على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، بشأن تجنيد الحريديين؛ لذلك، فإن حذف هذا البند لن يحل إشكالية القانون، ولن يجعله تفسيريًا، وفقا له.

وكان حزب الليكود ينوي أن يتضمن مشروع القانون التأكيد على أهمية الخدمة العسكرية، لكن أعضاء الكنيست الحريديين رفضوا أي تغيير.

وجاء في بيان صادر اليوم عن حزب "يهدوت هتوراة" و"شاس" أنه "بناءً على طلب علماء التوراة، تم الاتفاق على أن يشمل القانون القسم الأول والمركزي فقط. هذا هو جوهر القانون والمبدأ الذي قُدِّمَ من أجله الاقتراح في المقام الأول".

يأتي ذلك فيما صادقت الهيئة العامة للكنيست، في بداية الشهر الجاري بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة"، والذي كان بصيغته حينها، يمنح دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة في إسرائيل، ويمهّد لإضفاء مكانة مميزة على طلاب المعاهد التوراتية الحريدية.

وأُقرّ مشروع القانون يومها، بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 53 عارضوه، فيما صوّت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى جانب القانون، في حين عارضه أربعة أعضاء كنيست من الائتلاف، هم: يولي إدلشتاين ودان إيلوز من الليكود، وشارون هسكِل من "اليمين الرسمي"، وموشيه سولومون من "الصهيونية الدينية".

وأثار مشروع القانون اعتراضات قانونية خلال المداولات التي سبقت تمريره بالقراءة الأولى، إذ حذّرت جهات قانونية من أن النص قد يؤدي، في حال نشوء تعارض بين حقوق الجنود وحقوق دارسي التوراة، إلى ترجيح مكانة دارسي التوراة على حساب من يخدمون في الجيش الإسرائيلي.