أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة أم الفحم عن إصابة شاب بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم؛ ليل الجمعة – السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده.

وقال المضمدان يوسف جبارين وجواد شربلي، إنه "رأينا المصاب وهو بوعيه وقد عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له علاجات منقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة التي لم تتضح بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.