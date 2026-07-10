الشاباك يعتقل 4 من سكان النقب للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات بينها هجوم ببئر السبع

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، 4 أشخاص من سكان النقب، للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى عملية في مدينة بئر السبع.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب، للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى عملية في مدينة بئر السبع.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عن جهازَي الشرطة والشاباك، اليوم الجمعة، ذكر أن "الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، ألقيا القبض على أربعة من سكان النقب، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد الشرطة وقوات الأمن، بالإضافة إلى هجوم في مدينة بئر السبع"، لافتا إلى أن "النيابة العامة وجّهت لائحة اتهام خطيرة ضدهم، صباح اليوم".

وقالت الشرطة والشاباك إنه "في إطار تحقيق مشترك بين الوحدة المركزية في المنطقة الجنوبية التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام، كُشف عن خلية من قِبل أربعة من سكان شقيب السلام، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد الشرطة وقوات الأمن، فضلا عن هجوم في مدينة بئر السبع".

وأضافا أنه "بناءً على هذا الاشتباه، وخلال شهرَي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2026، وفي خضمّ عملية عسكرية نفذها مقاتلون من القيادة البحرية الجنوبية لـ’حرس الحدود’، ألقي القبض على المشتبه بهم الأربعة، ونُقلوا للاستجواب".

وبحسب البيان، فإنه "في إطار تحقيقٍ أجرته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ودائرة شرطة الحدود الجنوبية، تبيّن أن أحد المتورطين نشر في البداية محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يشتبه بأنه يحرض على أنشطة إرهابية ويدعمها. ولاحقًا، تآمر المتورطون للدفع بأنشطة إرهابية".

وذكرت الشرطة والشاباك أن "المشتبه بهم ولتنفيذ خطتهم، خططوا لإطلاق النار على مركز شرطة شقيب السلام، وشن هجوم على محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، وإنشاء بنية تحتية تهدف إلى إلحاق الضرر بقوات الأمن المختلفة العاملة في المدينة".

وأضافا أنه "عقب التحقيق، قدّم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لائحة اتهام خطيرة إلى محكمة بئر السبع المركزية صباح اليوم، ضد المشتبه بهم، الذين بدأ بعضهم أنشطتهم وهم قاصرون".

وشدّد الجهازان على أن "الخلية كانت تضمّ مواطنين إسرائيليين شبابًا خططوا لتنفيذ أنشطة إرهابية، وقد أحبطت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام هذه النية مسبقًا، قبل أن يتمكن المشتبه بهم من اتخاذ أي خطوات لتنفيذ خطتهم".