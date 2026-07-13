مصرع شاب وإصابة آخريْن بحادث طرق قرب عرعرة النقب

لقي شاب مصرعه وأصيب شاب آخر بجروح حرجة وثالث بجروح متوسطة، إثر حادث طرق مروع وقع بين مركبتين على الطريق السريع ثمانين قرب تقاطع عرعرة النقب مساء الإثنين، حيث نقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج.

لقي شاب مصرعه، وأُصيب آخران، بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء حادث طرق وقع قرب عرعرة النقب، مساء الإثنين.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع الحادث، إنه تلقى بلاغا "عند تمام الساعة 19:59، يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين على الطريق السريع 80، بالقرب من تقاطع عرعرة في النقب".

وأضاف أن مسعفيه أفادوا بأن "شابا يبلغ من العمر 25 عامًا، كان فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، وقد أُقرّت وفاته في مكان الحادث".

وذكر البيان أن "فرقا طبية إضافية قدمت العلاج الطبي، وأحالت إلى مستشفى ’سوروكا’، شابا يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو في حالة حرجة، ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، بينما يجري إنعاشه القلبي والرئوي، وشابا آخر يبلغ من العمر 29 عامًا في حالة متوسطة، ويعاني من إصابات في ظهره وأطرافه".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "هذا حادث سير خطير للغاية بين مركبتين، وعند وصولنا إلى موقع وقوعه، وجدنا ثلاثة مصابين، بينهم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، عالق داخل سيارته، فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات بالغة في عدة أجهزة من جسده".

وأضاف: "في نهاية عمليات الإنقاذ، أجرينا له فحوصات طبية، ولكن للأسف اضطررنا إلى إقرار وفاته في موقع الحادث. وفي الوقت نفسه، قدمت فرق إضافية العلاج الطبي، ونقلت إلى المستشفى شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا في حالة حرجة، مصابًا بإصابات بالغة في عدة أجهزة من جسده، وشابًا آخر يبلغ من العمر 29 عامًا في حالة متوسطة، مصابًا في أطرافه وظهره".