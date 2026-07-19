رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون للعودة الفورية إلى القتال ضد إيران

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، الأحد، إن إسرائيل على أهبة الاستعداد للعودة الفورية إلى القتال ضدّ إيران، مشيرا إلى متابعة التطورات في طهران عن كثب، مع الحفاظ على حالة تأهُّب قصوى.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، الأحد، إن إسرائيل على أهبة الاستعداد للعودة الفورية إلى القتال ضدّ إيران، مشيرا إلى متابعة التطورات في طهران عن كثب، مع الحفاظ على حالة تأهُّب قصوى.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فستردّ إسرائيل وتهاجمها بصورة مستقلة، ومن دون أي شروط".

وأضاف أن الخطوة الأولى في مثل هذا السيناريو، ستكون استهداف منصات الإطلاق.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد "أجرى رئيس الأركان، تقييمَ موقف في فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، بمشاركة قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، ورئيس شعبة التكنولوجيا واللوجستيات رامي أبو درهم، وقائد فرقة (الضفة) كوبي هيلر، وقادة الألوية الإقليمية"، بشأن الضفة الغربية.

وذكر البيان، أن زامير "أجرى في إطار الزيارة، تقييم موقف، عُرضت خلاله صورة الوضع العملياتية... وأنشطة القوات، واستعداداتها لمواصلة تنفيذ مهامها العملياتية، كما أجرى رئيس الأركان حوارًا مع قادة الألوية الإقليمية، واطّلع على التحديات العملياتية متعددة الجبهات، وفي (الضفة الغربية)".

وقال زامير: "إلى جانب القتال المتواصل ضد الإرهاب في (الضفة)، نتابع عن كثب التطورات في إيران ونحافظ على درجة عالية من الجاهزية".

وأضاف: "لقد تابعنا استهداف منطقة العقبة اليوم، ودفاعاتنا الجوية على أهبة الاستعداد لحماية الإسرائيليين، ونحن مستعدون للعودة الفورية إلى القتال، وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي علينا".

وقال إن "عدد الأحداث" في الضفة الغربية، في "أدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "الجرائم ذات الدوافع القومية (إرهاب المستوطنين)، تمس بالأمن، وبالاستيطان، ولا يجوز لنا القبول بذلك، وسنواصل العمل مع جهاز الشاباك، والشرطة للقضاء على هذه الظاهرة"، على حدّ زعمه، وعلما بأن معظم الاعتداءات الإرهابية من قبل المستوطنين، تُرافَق بقوات من جيش الاحتلال، التي توفّر الحماية لهم.

وذكر زامير أنه "إلى جانب الجاهزية العالية في القتال متعدد الجبهات، تبقى (الضفة الغربية) جبهة ثابتة، نواصل التركيز عليها. وأنا مدرك للتحديات الكبيرة التي تواجهنا خلال الفترة المقبلة، والمطلوب الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية للاستجابة السريعة للأحداث الطارئة، والحفاظ على الأمن والاستقرار".