إصابة طفلة (8 أعوام) بجراح متوسطة بجريمة إطلاق نار في دير حنا

أُصيبت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار نفذها مسلحون مجهولون في بلدة دير حنا، ونُقلت إلى مركز "بوريا" الطبي، وسط تصاعد مستمر لجرائم العنف بالمجتمع العربي التي خلفت مئة وسبعة وأربعين قتيلا.

أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، بجراح متوسطة الخطورة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في دير حنا، مساء الإثنين.

وأفادت مصادر محليّة، بأن مسلّحين مجهولين وصلوا إلى مكان ارتكاب الجريمة، وأطلقوا النار على رجل لاذ بالفرار، وأصيبت ابنته، البالغة من العمر نحو ثماني سنوات، برصاصتين، إحداهما في صدرها، والأخرى في يدها.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى الموقع، أن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، أُصيبت بجروح خطيرة، جرّاء إطلاق نار في دير حنا.

من موقع إطلاق النار

وأضاف أن مسعفيه قدّموا العلاج الطبي للطفلة، ونقلوها إلى المركز الطبي الشمالي ("بوريا")، لتلقي العلاج، من إصابات نافذة اخترقت جسدها.

وفي وقت لاحق، أفاد المركز الطبي "بوريا"، بأن حالة الطفلة التي أصيبت بالرصاص في دير حنا، "متوسطة، ومستقرّة".

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الجريمة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها وخلفيتها.

147 قتيلا في المجتمع العربي

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في جرائم القتل، وأحداث العنف، منذ مطلع العام، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات، والتي راح ضحيتها 147 قتيلا وقتيلة.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعًا متواصلا.