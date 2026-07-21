الشاباك يعتقل شابا من الناصرة بادعاء التواصل مع حماس والتخطيط لاغتيال بن غفير

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك شابا (29 عاما) من الناصرة، للاشتباه بتواصله مع حركة حماس والتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتم تقديم تصريح مدّعٍ ضده في محكمة نوف هجليل تمهيداً لتقديم لائحة اتهام رسمية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، شابا من مدينة الناصرة، بادعاء التواصل مع حركة حماس، والتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحسب ما أعلن الجهازان، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة والشاباك في بيان مشترك صدر عنهما، إنهما "ألقيا القبض على أحد سكان الناصرة لمحاولته الانضمام إلى حركة حماس والدفع لأنشطة إرهابية، بما في ذلك استهداف وزير في الحكومة"، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الوزير الذي كان مستهدَفا هو بن غفير.

وأضافا أنه "في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وقيادة شرطة المناطق الشمالية، أُلقي القبض على (الشاب الذي) يبلغ من العمر 29 عامًا، ومقيم في الناصرة، لاستجوابه للاشتباه في الدفع لأنشطة إرهابية".

وذكر البيان أن "التحقيق كشف أنه تواصل مع حركة حماس بهدف الانضمام إليها، والحصول على موارد لتمويل أنشطتها الإرهابية، كما خطط لاستهداف وزير في الحكومة".

وبحسب البيان، فإنه "عقب التحقيق، قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية تصريح مدّع إلى محكمة نوف هجليل - الناصرة، صباح اليوم، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام رسمية ضد عوض".