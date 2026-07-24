إكسال: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة إكسال عن إصابة شابين وصفت حالة أحدهما (30 عاما) بالخطيرة بينما الآخر (27 عاما) بالمتوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. فيما تواصل الشرطة التقاعس في ظل الجريمة المستفحلة بالمجتمع العربي.

من مكان الجريمة

أصيب شابان (30 و27 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة إكسال، مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، اللذين عانيا من إصابات اخترقت جسديهما.

ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.