غارات سعودية على الحديدة باليمن بعيد استهداف سفينة سعودية بالبحر الأحمر

تعرض ميناء الحديدة في اليمن لغارات نسبها الحوثيون إلى السعودية، وقال شهود إن عدة غارات استهدفت الميناء، وذلك عقب هجوم استهدف سفينة سعودية في البحر الأحمر ما أدى إلى أضرار في هيكلها.

من هجوم سابق على مصنع في ميناء الحديدة (توضيحية - Gettyimages)

استهدفت غارات يرجح أنها سعودية محافظة الحديدة غربي اليمن والخاضعة لسيطرة الحوثيين ليل الجمعة - السبت، وذلك بعيد هجوم استهدف سفينة سعودية في البحر الأحمر.

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وتحدثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن "عدوان سعودي استهدف محافظة الحديدة"، وقالت إن الغارات استهدفت منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة حديدة، وأخرى استهدفت جزيرة كمران بالمحافظة.

وأوردت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود، أن "عدة غارات استهدفت ميناء الحديدة في اليمن"، من دون أن تشير إلى مصدرها. وأفادت تقارير أخرى بسماع دوي انفجارات في المنطقة المستهدفة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل ذلك نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل، أن سفينة سعودية هي "ماسا"، تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها إثر هجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر الجمعة.

وأضافت الوكالة، أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد أن أكدت عمليات الفحص سلامتها وسلامة طاقمها.

وأعلن الحوثيون المدعومون من طهران، الإثنين، حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين، وفي ظلّ تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد القتال بين إيران والولايات المتحدة.

وبعد ذلك، وجّه الحوثيون رسائل تحذيرية إلى السفن التي تبحر في المنطقة.

وخصّ الحوثيون السفن التابعة للسعودية بتحذيراتهم، وفق رسالة سُجّلت من طرف سفينة في مضيق باب المندب الإثنين.

وجاء فيها "هنا القوات البحرية اليمنية... نحذر كل السفن التابعة للعدو السعودي من الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وفي حال عدم الامتثال لقرار القوات المسلحة اليمنية، فستكون تلك السفن ضمن أهدافنا".

وأعلن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، أنهم استهدفوا ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

لكن الملاحة في البحر الأحمر استمرت الخميس، رغم الهجمات، فيما سجلت حركة العبور عبر هرمز أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد توعد باستهداف المنشآت النفطية والحيوية السعودية ردا على أي "عدوان" على اليمن.

وهدد السعودية قائلا "المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض. المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار".