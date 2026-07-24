4 شهداء ومصابون بهجوم إرهابي لمستوطنين في تل جنوب غرب نابلس ومقتل مستوطن وإصابة آخرين بإطلاق نار

استشهد 4 أشخاص وأُصيب آخرون بجراح حرجة برصاص الاحتلال، خلال هجوم إرهابي شنّه مستوطنون بالرصاص الحي على منازل الأهالي في بلدة تل جنوب غرب نابلس، فيما أُصيب 4 مستوطنين بإطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد".

استشهد 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجراح، 3 منها حرجة، جرّاء إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الحيّ، اليوم الجمعة، خلال هجوم إرهابيّ شنّه مستوطنون على منازل الأهالي في بلدة تل، جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قُتل مستوطن بعملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية، جنوب غرب المدينة، وأُصيب 3 آخرون.

وسارع جيش الاحتلال إلى الإعلان عن فرض طوق أمنيّ على مدينة نابلس، وبلدة تل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب وإصابة آخرين، في بيان مقتضب، جاء فيه: "شهيد ومصابان، أحدهما بجروح حرجة برصاص الاحتلال في تل جنوب غرب نابلس، وصلوا مستشفى ’رفيديا’ الحكومي"، لتضيف بعد وقت وجيز في بيان ثان: "ارتفاع حصيلة الشهداء في تل جنوب غرب نابلس إلى 4 شهداء و4 إصابات، 3 منها حرجة".

وذكرت الوزارة، أنه "منذ بداية العام الجاري، ارتقى 86 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، بينهم 21 برصاص المستوطنين".

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن "بنيامين نتنياهو، سيعقد بعد وقت قصير، اجتماعا مع وزير الأمن، ورئيس أركان الجيش، لمناقشة سبل الرد على العملية التي وقعت صباح اليوم، في ’حفات غلعاد’".

وذكر نتنياهو بحسب ما نقل البيان: "سنتحرّك بحزم ضدّ المخرّبيين، ومن يقفون وراءهم، ولن نسمح للإرهاب في الضفة الغربية بالعودة إلى سابق عهده"، على حدّ وصفه.

وقبل الإعلان الرسمي عن استشهاد الأهالي، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، هاجموا منازل الأهالي في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحيّ باتجاهها، ما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحيّ؛ في البطن والفخذ والرأس.

كما أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها "تتعامل مع 3 إصابات خطرة جدا، جرّاء هجوم للمستوطنين على بلدة تل جنوبي نابلس".

من جنوب غرب #نابلس، حيث استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال أثناء هجوم مستوطنين على بلدة #تل، وقُتل مستوطن وأُصيب آخرون بإطلاق نار.



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وقال طاقم طبي إسرائيلي إنه "بشأن الحادث قرب ’حفات غلعاد’،، يقدم المسعفون، العلاج الطبي لأربعة جرحى، بينهم جريح فاقد للوعي".

وأكّد لاحقا مقتل أحد المستوطنين، مشيرا إلى أن جراح اثنين من المصابين الثلاثة الآخرين، خطيرة، بينما تراوحت جراح المستوطن الآخر، بين المتوسطة والطفيفة.

وزعم الطاقم الطبي، وكذلك تقارير إسرائيلي أن فلسطينيا، تمكن من السيطرة على سلاح عنصر أمن وصل إلى المكان، وأطلق النار صوب مستوطنين، ما أوقع قتيلا ومصابين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن هناك "بلاغا أوليا عن إطلاق نار في (البؤرة الاستيطانية) ’حفات غلعاد’، شمالي الضفة الغريية".

وأضاف لاحقا في بيان ثان، إن قواته توجّهت "عقب ورود بلاغ عن إطلاق نار في منطقة قرب ’حفات غلعاد’، إلى المنطقة قرب قرية تل، إثر ورود بلاغ عن هجوم على... (مستوطنين) إسرائيليين، كانوا يسيرون في المنطقة".

وذكر أنه أشخاصا "استولوا على سلاح حارس الأمن الذي وصل إلى المنطقة، وأطلقوا النار على (المستوطنين)، ونتيجة لذلك، أُصيب عدد منهم، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وشدّد على أن "تعزيزات إضافية من قوات الجيش الإسرائيلي توجّهت إلى الموقع، وهي تلاحق (الأهالي)، وتُقيم حواجز طرق في المنطقة".

وأضاف جيش الاحتلال أنه "فرَض طوقا أمنيا على مدينة نابلس وقرية تل".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات والاعتقالات، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، حيث أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد أكثر من ألف و186 شخصا، بالإضافة إلى اعتقال نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

زامير يوعز بتعزيزات واسعة النطاق لقوات الاحتلال

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال تقييم للوضع، بتعزيزات واسعة النطاق لقوات الاحتلال في منطقة قرية تل.

جاء ذلك بحسب ما أورد بيان للحيش الإسرائيلي، أشار إلى أن زامير "يُجري تقييمًا للوضع عقب العملية التي وقعت في وقت سابق من اليوم في منطقة قرية تل".

وأشار البيان إلى مشاركة "قائد القيادة المركزية، ومدير إدارة العمليات العسكرية، عقب العملية"، مضيفا أنه "في إطار تقييم الوضع، وجّه رئيس الأركان بتعزيزات واسعة النطاق للقوات لتعزيز الدفاع في المنطقة، والقبض على جميع المتورطين في الحدث".

وذكر أن قوات الاحتلال "تواصل عملياتها لإحباط الإرهاب... بما في ذلك قريتي بيت فوريك وطوباس، حيث بدأت عمليات عسكرية مكثفة، ليلة أمس الخميس".

بن غفير: يجب أن يكون مصير الضفة مثل غزة

وسارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير إلى التحريض على الضفة الغربية، وقال في بيان إنه يجب أن "يكون مصير مدن وقرى القتلة في الضفة الغربية، كمصير بيت حانون في غزة".

وأضاف: "أنا في طريقي إلى رئيس الحكومة، لعقد اجتماع مصغر للكابينيت، حيث سأطالب بإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتدمير منازل 0الأهالي) وأنصارهم جوا، وعبر D9، وتحصيل الثمن الذي يستحقونه منهم".

وذكر أنه "مقابل كل يهودي يُقتل، يجب على العدو أن يتحمل خسارة الأراضي والمنازل، وهذه هي اللغة السائدة في الشرق الأوسط، وكما تحدثنا بها في غزة، فقد حان الوقت للتحدث بها في الضفة الغربية أيضا".

بدوره، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إنه "لا يُمكن التغاضي عن تراجُع الردع، وتصاعد هجمات أعدائنا في الأسابيع الأخيرة ضد رواد الاستيطان والمزارع (الاستيطانية)".

وأضاف سموتريتش: "أطالب الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات حازمة ضد القرية الإجرامية ومحيطها، وإعادة الحُكم والردع".

الاحتلال يغلق كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، ونصبت آخر على الطريق الواصل بين نابلس - طوباس، في ظل انتشار واسع في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في قرية تل جنوب غرب نابلس، عقب استشهاد أربعة من الأهالي، وإصابة أربعة آخرين، خلال التصدي لهجوم مستتوطنين على القرية.

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