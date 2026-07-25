سقوط مسيّرة قرب منزل بن غفير

سقطت طائرة مسيّرة قرب منزل بن غفير في منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وأفيد بأن الخلفية والملابسات قيد الفحص والتحقيق.

سقطت طائرة مسيّرة مساء، السبت، قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي قام بأخذها من المكان، من دون أن تشكل أي خطر، فيما لا تزال الملابسات قيد الفحص والتحقيق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، بأن الحديث يدور عن مسيّرة بحجم صغير تستخدم لغرض التصوير، من دون ذخيرة أو وسائل أخرى باستثناء الكاميرا.

وأورد مكتب بن غفير في بيان مقتضب، أنه أُبلغ من قبل مصادر أمنية بسقوط مسيّرة قرب منزله، وأن ملابسات الحدث قيد الفحص.

وأشار إلى أن "المسيّرة أخذت من قبل الجيش، من دون وقوع إصابات".