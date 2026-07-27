النقب: إصابة طفل (10 أعوام) بجراح بجريمة إطلاق نار في تل السبع

أُصيب طفل يبلغ 10 أعوام بجراح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في تل السبع بالنقب، وفتحت الشرطة تحقيقًا من دون اعتقالات، في ظل تصاعد الجرائم التي حصدت 147 قتيلًاـ واستمرار التقاعس الحكومي.

أُصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، بجراح بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في تل السبع في النقب، مساء الإثنين.

وأفاد طاقم طبيّ بأنه طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات، أُصيب بجراح متوسطة، في إطلاق نار في النقب.

واضاف أن الطفل نُقل إلى نقطة التقاء مع طاقم من "نجمة داود الحمراء" على الطريق السريع 60، بالقرب من مفترق تل السبع.

وذكر أن الطاقم قدّم له الفرق العلاج الطبي، ثم نُقل إلى مستشفى "سوروكا"، لتلقي العلاج من جروح نافذة احترقت جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة، وغياب أي ردع.

ويأتي ذلك فيما يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في جرائم القتل، وأحداث العنف، منذ مطلع العام، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات، والتي راح ضحيتها 147 قتيلا وقتيلة.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.