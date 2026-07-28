ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد وجسورها ومحطات الطاقة

أكد ترامب تفضيل التوصل لاتفاق مع إيران تجنباً لتدمير باقي بنيتها التحتية، ملوّحا بالعودة للعمليات العسكرية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة حال الرفض، ومشدداً على السيطرة البحرية المطلقة على مضيق هرمز بعد "سحق" قدرات طهران العسكرية.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، بدل تدمير باقي البلاد، بما في ذلك، جسورها ومحطات الطاقة فيها، ضمن تصعيد واسع النطاق.

وأشار الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إلى "إجراء محادثات جيّدة مع إيران"، مشدّدا على أنه "من الأفضل التوصل إلى اتفاق معها بدلا من تدمير باقي البلد".

ولفت ترامب إلى تقلّب المواقف الإيرانية بحديثه عن خوض محادثات رائعة، ثم خروج إيران للقول إنها لا تتحدث، أو لم تناقش الملف النووي، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن.

وهدّد بالعودة إلى العمليات العسكرية و"إكمال المهمة"، إذا لم تبرم إيران اتفاقا، مؤكدا وجود مطالبات من الكثير من الجمهوريين للاستمرار والمضيّ قدما في العمل العسكري.

وقال إن هناك أصواتا تطالبه بتدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية، مضيفا أن المشكلة تكمن في العواقب، مع تأكيده أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة في حال عدم إبرام الاتفاق، وأن بإمكانه تدمير أغلب الجسور "خلال أقل من ساعة"، فضلا عن تأكيده أن موقع "جبل الفأس" ليس مشكلة كبيرة.

وأكد ترامب أن بلاده في موقف قوي جدا، أمام إيران بعد سحقها عسكريا بالكامل، وتدمير دفاعاتها الجوية والكثير من أسلحتها، لدرجة أنه لم تعد لديها بحرية أو قوات جوية، وتلقّى جيشها ضربات مدمرة للغاية.

وأضاف أن الحصار البحري المفروض على إيران "قوي جدا، ولا يمكن لأحد اختراقه"، مشددا على السيطرة على مضيق هرمز ومضيفا أن بإمكان إيران زرع بعض الألغام البحرية، وإحداث فوضى فقط.

ومنذ الجمعة، يسود هدوء حذر في المنطقة، بعد تصعيد استمر أسبوعين، عبر هجمات أميركية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أميركية بدول عربية، بينها البحرين والكويت والأردن.