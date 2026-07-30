مصرع شاب جراء حادث طرق في مدخل بلدة كابول

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة في مدخل بلدة كابول عن مصرع سائق الأولى بعد إصابته بجراح حرجة وفشل محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته.

لقي الشاب أحمد فوزي بقاعي، في العشرينيات من عمره، مصرعه جراء حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة في مدخل بلدة كابول بمنطقة الجليل، مساء الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب وهو سائق الدراجة النارية، وقد عانى من إصابة بالغة الخطورة، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الفقيد أحمد بقاعي

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا، إذ تعاملنا مع سائق دراجة نارية تواجد على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى من إصابة بالغة الخطورة بعد اصطدام مع سيارة، وقد قدمنا له العلاجات الأولية في المكان ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة"، قبل الإعلان عن وفاته لاحقا.

من مكان الحادث في مدخل بلدة كابول pic.twitter.com/mWD3WDO4nv — موقع عرب 48 (@arab48website) July 30, 2026

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.